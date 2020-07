Tras el último incendio en las inmediaciones de Vío, los vecinos de Novo Mesoiro reclaman una vez más la limpieza de los terrenos del polígono de Vío, abandonado, aseguran desde la asociación de vecinos, por la empresa propietaria de las parcelas. Un barrio, recuerda, que está rodeado por el monte y que no cuenta con la misma limpieza que otros puntos de la ciudad.

El barrio más alejado del centro urbano no cuenta, explican, con la misma atención por parte del servicio de jardines del Concello de A Coruña. Manel Méndez explica que este servicio realiza menos salidas por este barrio y que por tanto la maleza que se encuentra es más extensa: "Creemos lóxico que durante a pandemia non se fixera nada pero ahora hai que facela, e hai que facela o dobre, porque non se fixo ata o de agora".

A mayores denuncia el problema de las fincas privadas que rodean Novo Mesoiro, en algunas de las cuales se siguen depositando residuos como electrodomésticos en desuso aprovechando que no se ven.

Toda esta situación se la han comunicado a la Concellería de Medio Ambiente, a la que recuerdan que, debido a los meses de confinamiento, la situación de limpieza del barrio no es la mejor.