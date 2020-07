A Coruña endurece el tono al reclamar a la Xunta inversiones "con presupuesto"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, endurece el tono en sus reclamaciones a la Xunta, al gobierno de Alberto Núñez Feijoo, sobre la falta de inversión en la ciudad por parte de la adminsitración autonómica. Entre los asuntos que Rey cree pendientes destaca la deuda de 5 millones de euros de la Xunta con la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Inés Rey ha querido manifestar su malestar con una situación que fue argumento de campaña por parte de todos los partidos a excepcion del PP. Tono más duro de la alcaldesa que reclama a Feijoo no solo promesas, sino dotación presupuetaria para A Coruña: "El gobierno del Partido Popular ha dejado a la ciudad de lado durante muchos años y creo que es ya el momento de que se ponga a trabajar para hacer lo prometido en las anteriores y anteriores, hablo de la residencia pública de mayores, hablo de política social, de inversiones en la ciudad, hablo de asumir sus compromisos y que tenga reflejo presupuestario, por supuesto".

Entre las cuestiones pendientes está el Hospital de A Coruña y su nueva ampliación. Todavía no se ha firmado el convenio con el que la administracion local y autonómica establecen, entre otras cuestiones, los costes a repartir.

"No solo importa el ladrillo"

No está conforme el concello coruñés con la parte que le toca asumir, entre expropiaciones y accesos, además de otras inversiones, la factura final supera los 20 millones de euros. Inés Rey recuerda, además, al gobierno gallego que apostar por la sanidad pública no es sólo invertir en infraestructura: "Para que una sanidad pública sea de calidad no solo importa el ladrillo, si no que también importan los recursos personales y la estabilidad de sus trabajadores y trabajadoras. Si salíamos a aplaudir a nuestros sanitarios tampoco debemos olvidarnos de la necesaria estabilidad laboral de este sector".



Las obras previstas por la Xunta supondrían una inversion total próxima a los 400 millones de euros. Una parte, 13 millones, empezarán a ejecutarse previsiblemente hacia finales de año.