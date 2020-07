El kiosko de la Plaza de Ourense se convertirá en una cafetería gestionada por Down Coruña

En octubre A Coruña recuperará un espacio hostelero único. Único por su ubicación, en el kiosko de la Plaza de Ourense, y por su gestión, que realizará Down Coruña gracias a un convenio de colaboración que esta mañana han hecho efectivo representantes de la organización y el concello.

El kiosko no dejará de ser punto de venta de entradas, sino que se habilitara una parte del mismo para que Down Coruña pueda reformar mínimamente y adaptar el espacio a una cafetería. En ella estarán empleadas 9 personas, la mayoría pertenecientes a la entidad. Inés Rey, la alcaldesa, y Ricardo Santos, de Down Coruña, intercambiaban opiniones en la rueda de prensa posterior a la firma del convenio sobre la recuperación de un pedacito de la memoria gastronómica de la ciudad: "Creo que como el café va a ir muy bien, el siguiente paso será conectar el proyecto con la memoria histórica de la ciudad y empezar a vender bocadillos de calamares, yo lo dejo ahí"

El proyecto es único en Galicia, ya que el objetivo es crear una empresa social que tenga beneficios, que genere riqueza. Santos ha reconocido que la parte más difícil por ahora es la búsqueda de financiación, aunque se muestra convencido de que lograrán sacar adelante esta iniciativa de emprendimiento social.