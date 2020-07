Dos meses para el inicio de la conexión del ramal de Vadollano con la red general

La Consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha anunciado que en dos meses comenzarán las obras para la construcción de la conexión del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la red ferroviaria de interés general y que supondrá dar salida por tren al parque empresarial ubicado sobre los terrenos de la antigua Santana Motor. Con este anuncio ha dado respuesta a una pregunta formulada en Comisión por la parlamentaria de Ciudadanos, Mónica Moreno, que ha aplaudido que haya fecha para una actuación que comenzó en 2009 y que a día de hoy sigue sin terminarse.

La consejera ha señalado en su intervención que el proyecto se adjudicó el pasado 10 de julio de 2019, se presupuestó para 2020 con una cuantía de 5,2 millones de euros e incluso el pasado mes de mayo la Consejería ya publicó la formalización del contrato de Dirección facultativa y Coordinación de seguridad y salud. "No contábamos con otro escollo en el camino", ha dicho Carazo refiriéndose a los trámites exigidos por Adif y que según la titular andaluza de Fomento han sido el motivo de que un año después de la adjudicación aún no hayan comenzado las obras y "no hayamos podido poner fin al cúmulo de despropósitos" que suma este proyecto. Ha apuntado que la próxima semana la Consejería contará con el informe necesario para comenzar los trámites de autorización de las obras por parte de Adif por lo que "estimamos que en un par de meses estaremos en disposición de tener toda la documentación necesaria de Adif y de la seguridad ferroviaria para poder comenzar las obras".

Valoraciones

Tanto PP como Ciudadanos, socios en el gobierno de la Junta de Andalucía, han aplaudido este anuncio. En concreto, la parlamentaria de la formación naranja que formulaba la pregunta sobre el estado del proyecto, Mónica Moreno, entiende que "con Cs en el Gobierno Andaluz, se cumple con Linares y se cumple con la provincia", y ha insistido en que fue el actual Ejecutivo autonómico el que sacó "por fin del cajón esta actuación vital para el desarrollo de la ciudad, su comarca y la provincia". Para la diputada de Cs, "es, por tanto, un día importante para Linares y para toda la provincia" ya que "esta infraestructura terminada supondrá la revalorización del parque empresarial de Santana y reforzará la posición estratégica de Linares.

Por su parte, desde el PSOE el parlamentario Felipe López ha defendido que la conexión del ramal ferroviario Linares-Vadollano con la vía Madrid-Cádiz "es un proyecto netamente socialista", que se aprobó en noviembre de 2018 y del que "ahora anuncian el comienzo de las obras un año y medio después" por lo que "no parece que esta Junta de derechas sea un espejo de virtudes ni de eficiencia". López ha subrayado que PP y Ciudadanos "venden un proyecto y sacan pecho por una iniciativa que pertenece a la anterior legislatura, que impulsó el PSOE y que por tanto no supone nada nuevo ni atribuible al actual Gobierno andaluz de las derechas, que sigue viviendo de las rentas". "Nos alegramos de que esas obras vayan a iniciarse por fin, pero habrá que preguntarle a PP y Ciudadanos qué piensan aportar a Linares y a la provincia de Jaén. Algo suyo, algo original, algo genuino, algo que no sea herencia recibida del anterior Gobierno socialista", ha apuntado el parlamentario socialista en un comunicado.

En este sentido, Lopez ha apuntado que PP y Ciudadanos llegaron al Gobierno andaluz "con varias promesas para Linares que a día de hoy ni se están cumpliendo, ni hay visos de que se cumplan en toda la legislatura". "No hay plan de reindustrialización, no hay plan de inversiones y no hay apuesta por las áreas logísticas como el Puerto Seco. Todos los planes que prometió el PP para Linares son hoy papel mojado y se han esfumado. Ésa es la cruda realidad", ha dicho López. Para el parlamentario socialista, "la única medida de peso" adoptada en un año y medio por la Junta "ha sido recortarle a Linares casi dos millones de euros en los planes de empleo", es decir, "justo lo contrario de lo que pregonaban en la oposición y en campaña electoral, cuando utilizaban sin pudor la tragedia del desempleo para arañar votos en Linares".