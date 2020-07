El cine de verano de La Bombilla prevé no abrir por primera vez en 36 años

Tras semanas de indecisión el Festival de Cine al Aire Libre (Fescinal) que muchos madrileños disfrutaban junto a la Avenida de Valladolid no encenderá sus pantallas si las fechas programadas de licitación se mantienen.

David Lluesma, hijo de los fundadores del festival y actual director, justifica su decisión en años de experiencia: "en septiembre y octubre empiezan los colegios y el tiempo no acompaña. Es un cine de verano, no de otoño, no es rentable".

Los vecinos de la Casa de Campo y Príncipe Pío han intentado salvar la única oferta cultural para el verano de la zona y hasta iniciaron una campaña de recogida de firmas para evitar el cierre.

De momento, no es un cese definitivo si consiguen que el Ayuntamiento adelante los plazos y aseguran que desde la organización harán todo lo posible porque haya espectadores en el Parque de la Bombilla un año más.

Del cinematógrafo al proyector al aire libre

36 años de reproducciones desde que en 1984, el entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, tuvo la idea de crear un cine de verano para la ciudad que se convertiría en el más grande del país.

Rita Sonlleva y su marido se hicieron cargo de la idea y viajaron a Roma para ver cómo se hacía el cine al aire libre allí. Desde entonces, una media de 800 personas acuden diariamente a este parque que se ha convertido en un reclamo más del verano madrileño y que se enfrenta ahora a una posible clausura.