El Gobierno de Aragón pide limitar la movilidad en Zaragoza y su área de influencia

Aragón limita las salidas y entradas a la comarca central a Zaragoza y pasa a Barbastro a la fase 2 flexible. Los casos de coronavirus se duplican cada 2 o 3 días, ayer se notificaron 272 positivos y de ellos 175 corresponden a la capital y su entorno.

"Por eso hay que tomar medidas, no es un confinamiento", dice la consejera de Sanidad Sira Repollés que recomienda que no se viaje si no es estrictamente sanitario. "Habrá controles, pero no se va a sancionar", ha explicado.

Y especificaba: "El aumento de casos es preocupante, estamos en una onda epidémica dice el responsable de salud pública y los casos van a seguir creciendo porque las medidas puestas en marcha hasta ahora no tendrán su efecto hasta dentro de una semana. Según Francisco Javier Falo, "tenemos todavía el control".

Salud Pública quiere contener el crecimiento de casos, que cada vez están más diseminados, en su mayoría asintomáticos y leves. Se registran en edades inferiores a los 50 años y no hay zona de salud en la capital donde no se estén produciendo.

De momento la situación de los hospitales es buena, 71 ingresos en planta y 6 en UCI, pero hay una señal de alarma, en tan solo 15 días las llamadas al 061 se han multiplicado por 6.

Respecto a la posibilidad de tomar nuevas medidas o de suspenderlas la consejera de sanidad aseguraba que "se hará en función de la situación de cada momento", mientras el responsable de salud pública hacía esta reflexión.

Los datos de Aragón

Aragón es la región con con más nuevos casos por COVID-19 (266) en el último día, seguida de Cataluña (142). Además, en las últimas 24 horas se han diagnosticado a 27 personas en Andalucía, a tres en Baleares, a 11 en Canarias, a dos en Cantabria, a 24 en Castilla-La Mancha, a seis en Castilla y León, a 23 en la Comunidad Valenciana, a 10 en Extremadura, a cinco en Galicia, a 19 en Madrid, a cuatro en Murcia, a 22 en Navarra y a 16 en el País Vasco.