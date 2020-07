Mario: "Almería está con nosotros, no podemos fallar"

Mario Silva quiere hacer historia con la UD Almería. El entrenador, que se hizo cargo del equipo hace cinco jornadas, puede llevar a Primera el proyecto de Turki Al-Sheikh. Para ello, tiene que ganar los dos partidos y que el Huesca se deje puntos contra Numancia y/o Sporting. Pero esto no le quita el sueño. La principal preocupación del míster es que su equipo compita y sea consistente en su visita a la SD Ponferradina. No espera facilidades del conjunto berciano, que también está luchando por su objetivo, la permanencia. Ya no se puede mirar atrás. Dos jornadas de infarto para todos: “Es el momento de la temporada, de hacer las cosas bien. Solo nos centramos en la Ponferradina. Estamos en condiciones de hacer un muy buen partido por la responsabilidad que hay en el vestuario”.

Concepto

Recuerda Mario Silva que no dispone de tiempo para hacer muchas variaciones tácticas en los entrenamientos. Con un par de retoques quiere lograr el ascenso, ya que para él y su cuerpo técnico lo más importante es que el futbolista salga al campo con las ideas claras y convencido de poder sacar adelante los partidos: “Más que pizarra o conceptos tácticos, lo más importante es poner alma y actitud en el campo. Salimos a ganar por encima de todo, siempre con organización y consistencia, pero después de tantos partidos la personalidad y el carácter ganan más protagonismo”.

La nueva normalidad trajo consigo una montaña rusa de emociones dentro y fuera del vestuario. De desaprovechar oportunidades de meterse en ascenso a llegar con vida a las dos últimas citas, todo ello sin haber encadenado aún dos victorias. Se agarra el Almería a la irregularidad general para asaltar la segunda posición y dar el golpe definitivo de la temporada, no sin descartar al Play Off, que también es una opción real para el equipo: “Hacer feliz a la gente de Almería. Queremos que la ciudad se sienta alegre con su equipo. Se puede ascender de dos formas, pero pelearemos por la segunda posición. Hasta el último minuto del último partido vamos a pelear”. En una temporada llena de altos y bajos, el Almería aún puede salir por la puerta grande, si bien no depende de sí mismo: “La ilusión que tenemos es muy grande, no solo la mía como entrenador, sino también la de los futbolistas. Queremos que todos se sientan orgullosos del trabajo”.

Esperar

El Almería no puede fallar en El Toralín, pero tampoco el Huesca, que recibe al Numancia. Mario Silva no estará pendiente de otros campos, porque le preocupa más que su equipo ofrezca una versión parecida a la primera mitad contra el Rayo Vallecano. Se pueden dar muchas circunstancias, desde que suba el Huesca, que el Almería se ponga segundo, o incluso bajar a la cuarta plaza: “No nos vale de nada saber el resultado de los otros si no controlamos el nuestro. Si estás tan pendiente de otros campos al final puedes despistarte. El centro de atención está en Ponferrada”, sentenció.