'Reesistencia Team': de crear el primer respirador 3D en Asturias a exportarlo a más de 20 países

El pasado 14 de marzo con la aprobación del estado de alarma, un grupo de ingenieros liderado por Marcos Castillo comenzaba a trabajar en el proyecto del primer respirador 3D en Asturias. Esa iniciativa llegó, a través de una entrevista en La Ventana con Carles Francino, a la NASA y lo último es que el respirador se ha replicado en 21 países.

Ya no estamos en prototipado. Ya tenemos modelo finalizado y en pruebas científicas con animales. El ventilador ya está donde debe de estar en un ambiente médico y con profesionistas. Gracias a todo el equipo médico que colabora con las pruebas! Estamos a un paso más del éxito! pic.twitter.com/TqQfHcEIg5 — ReesistenciaTMX (@ReesistenciaTmx) May 9, 2020

Cuatro meses después, el ingeniero informático que lidera el equipo recuerda todo lo vivido, no sin problemas. "Recibimos muchas zancadillas porque pensaban que eramos 4 frikis que tenian tirón en las redes sociales, que no ibamos a ser más que eso, que no llegaríamos a nada". El tiempo quitó la razón a los que pensaban eso porque ahora están dando "soporte telemático a un montón de gente que necesitaba construirlo. El reto ha sido aún mayor que lo anterior, hemos tenido que adaptar todo a las necesidades y los recursos de los que disponian en cada sitio".

¿En qué países se trabaja en el protecto del respirador? Brasil, México o Paraguay son algunos de los que ya lo fabrican a escala. Por el camino también ha habido trabajos que no han llegado a buen puerto como Costa Rica porque "acceder a determinado material les ha sido imposible", explica Marcos Castillo. El más avanzado es el caso brasileño. "Tuvieron la oportunidad de hacer los ensayos clínicos con pacientes con muerte cerebral y eso aceleró todo mucho", relata muy satisfecho. En el caso de España, añade, "no han sido necesarios. Por suerte se compraron bastantes unidades a otros paises y pudimos de esa manera hacer frente a la situación".

10 países.

14 equipos.

4 respiradores en ensayos clínicos con animales.

Videoconferencias a todas las horas del día.#nosmultiplicamos #depersonasparapersonas pic.twitter.com/h6lpLJd6SW — ReesistenciaTeam (@ReesistenciaT) April 22, 2020

La experiencia con la NASA es algo que tampoco borra de su cabeza. Del Castillo sueña ahora con conocer el priemr centro de vuelo espacial de la agencia estadounidense. "Solo puedo darles las gracias por todo y que esperamos poder ir a conocer el Goddard lo antes posible", asegura con una sonrisa que difícilmente se borra de su boca.

El proyecto elaborado en Asturias recibió infinidad de propuestas pero para este grupo de creadores por encima del dinero están las personas. "Nacimos con la idea de hacer un producto que fuese de personas para personas, sin vincularnos a ninguna entidad, ni a ninguna empresa. Siempre tuvimos claras nuestras prioridades. El objetivo era crearlo y ponerlo a disposición de quien pudiera necesitarlo, y así lo hicimos". Castillo añade que "fuimos superando cada una de las etapas, compartiendo avances, creando esperanza a la gente, muchos se sintieron identificados con nosotros y eso al final se convirtió en una amenaza para otros que disponian de muchos medios, poco talento, y que necesitaban justificarse". Y concluye apuntando que "una pena pero supongo que la vida funciona así. Nosotros tenemos la sensación de el deber cumplido. Esta experiencia vital no se puede comprar con dinero".

¿Queda algo más por hacer después de todo lo logrado? "Esperamos haber puesto la semilla para que de este nazcan otros muchos proyectos en los que podamos ayudar y seguir mostrando que con talento y con ganas se pueden lograr cosas", apunta mientras el teléfono no para de sonar.