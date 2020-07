Carmen Veiga: "Francisco Prendes Quirós fue una persona inquieta por su ciudad"

Francisco Prendes Quirós es, desde finales del pasado mes de junio, Hijo Predilecto de Gijón. En un año extraño, marcado por el coronavirus, no se ha podido celebrar la tradicional gala de Honores y Distinciones aunque ello no le resta emotividad. Su viuda, Carmen Veiga, asegura seguir "un poco conmocionada por cómo lo hubiera recibido él. Nunca se hubiera esperado este reconocimiento de la ciudad que tanto quería. Es una gratificación pequeña, en la medida de que su pérdida es mucho mayor, pero para mí, sus hijas, sus nietos y nietas pensar que la ciudad lo quiso y lo quiere reconforta".

Prendes Quirós era un abogado, político e intelectual que, casualidades de la historia, falleció el mismo día que el ex presidente de Principado, Vicente Álvarez Areces. "La fecha es absolutamente inolvidable. Él se levantaba muy temprano, sobre las cinco y media de la mañana, y recuerdo que hacia las siete y media escuché en la SER que había muerto Tini. Me quedé muy sorprendida y un poco asustada fui a comentárselo al despacho. Lo encontré muerto".

Ambos habían compartido escena política. "Coincidieron en la Junta Democrática y en la platajunta. Son dos personalidades, uno de la política activa (Tini) y el otro que, aunque se desvinculó, siempre fue político (Paco). De hecho, su republicanismo y su mensaje ahí queda. Ha sido una persona inquieta por su ciudad, por su región, por su país, por el mundo. Era una persona que nada le era ajeno y eso es importante".

¿Cuál es el legado de Francisco Prendes Quirós? Veiga prefiere que eso lo dicte la historia aunque recuerda que "todos los documentos que atesoró durante tanto tiempo en su despacho se llevaron al archivo con mucho mimo a través del archivero municipal Eduardo Núñez. Con más de cien cajas con papeles de todo tipo: de la Primera y Segunda República, de Gijón por supuesto, de Asturias...". En cuanto al personal "el legado a sus hijos es el de una persona de un referente impecable que fue durante toda su vida y para la gente que lo quiso y lo queríamos el legado de la enorme capacidad y humanidad que tenía".

Veiga reconoce que lo echa mucho de menos como persona pero también "como opinador. Desde que murió hasta hoy han pasado tantas cosas en este país, la última el dichoso coronavirus, que me hubiera encantado ver cómo hubisese reacionado y leer la opinion que vertía en esos artículos tan críticos y a veces tan irónicos pero siempre lúcidos en La Nueva España".

Lo cierto es que lo define con una palabra. "Inquieto, y como tal, cualquier cosa que removiese le hubiera tenido, por lo menos, atento. Le hubieran preocupado las cosas y algunas las hubiera visto con cierta satisfacción porque las conclusiones a las que se están llegando eran las que mantuvo durante toda su vida y ahora realmente le están dando la razón".

Dentro de un año el Jovellanos acogerá dos galas de Honores y Distinciones, la de 2020 y la de 2021. "Aunque siempre está presente con nosotros porque no hay día que no lo nombremos, será muy emocionante. Para mí que se pueda hacer en el Jovellanos al que me ha unido tanta historia puede ser difícil y al mismo tiempo gratificante. Es una especie de contradicción que se puede dar en ese momento", concluye.