El Cabildo de Lanzarote pone en peligro el proyecto EBA del Aloe Plus Lanzarote Conejeros

En la mañana de este jueves, el presidente del Club Baloncesto Conejero, Iván Fernández, estaba citado a una reunión con el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Francisco Javier Aparicio. El mandatario del club naranja se personó en las instalaciones cabildicias con el fin de conocer el motivo del requerimiento y saliendo de la misma con la incertidumbre sobre el equipo de Liga EBA para la temporada 2020/2021.

“Creía que íbamos a hablar de las medidas sanitarias que se van a implementar en la Ciudad Deportiva Lanzarote para esta temporada pero cuál ha sido mi sorpresa cuando nos ha dicho que no lo han preparado y que no saben cuándo podremos hacer uso de las instalaciones donde entrenamos y jugamos”, explica el presidente a la salida de la reunión.

La FEB ha previsto que la Liga EBA arranque el 4 de octubre y el club había puesto el 2 de septiembre para comenzar los entrenamientos, pero la entidad no sabe si podrá contar con la única instalación homologada en Arrecife por la Federación Española de Baloncesto.

“Necesitamos el compromiso del consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote de que vamos a poder empezar a entrenar y comenzar la temporada en la fecha prevista si no pasa nada extraordinario”, comentaba el Iván Fernández. “Estamos ahora mismo haciendo un esfuerzo brutal por sacar el equipo adelante, sabemos que no es lo más importante ahora mismo en estos tiempos en Lanzarote pero es el área que le toca gestionar al consejero y en lugar de facilitar las cosas lo único que nos dice es que no sabe, que no puede darnos respuestas”, se lamenta el presidente del club lanzaroteño, el único en la competición nacional masculina de baloncesto.

Iván Fernández aclara que el problema de la Ciudad Deportiva no es que la mesa insular no deje usarla, sino que allí se encuentran en estos momentos las personas sin techo y el Cabildo no sabe qué hacer con ellos. “Es un tema que tiene que solucionar el Cabildo y el consejero de Deportes, que la única respuesta que da es 'yo no me puedo comprometer a que empieces a entrenar el día 2 en una instalación que yo dirijo'”, explica.

La directiva del club ha conseguido reducir el presupuesto en más de un 50%, ha realizado esfuerzos para aunar el baloncesto insular y sacar un proyecto con más ilusión y menos dinero, entiende que se hagan recortes presupuestarios en el deporte para paliar la crisis sanitaria pero, “no entendemos que estén abiertas las instalaciones deportivas en todos lados menos en Lanzarote, donde no hay ni siquiera un compromiso”.

A todo esto se suma que mañana se cumple el plazo para inscribirse en la Liga EBA donde el CB Conejero ha de presentar un aval de 8000 euros. El presidente de la entidad se pregunta, “¿qué hago?, ¿nos exponemos a perder los 8000€ de los fondos del club sin compromiso por parte del consejero de que podremos usar las instalaciones?”, aclarando que “somos un equipo de categoría nacional y no es sólo la imagen del club la que quedaría mal, sino la de la isla”.

Por último, la directiva de la entidad deportiva quiere expresar su preocupación por el desamparo de la máxima institución de la isla y del gestor del área ante un club que lleva años paseando por la península el nombre de la isla y que se ha enfrentado en Lanzarote a las grandes canteras del baloncesto nacional.

“Las instituciones públicas tienen que estar a la altura para lo bueno y para lo malo”, explica el presidente. “Si tienes que reducir presupuesto, dilo; si tienes que cerrar instalaciones, dilo; pero convocarnos para no darnos ningún dato concreto de lo que podemos o no podemos hacer, eso no es gestionar un área”.

La directiva del Club Baloncesto Conejero se reunirá de urgencia para buscar alternativas o plantear la retirada del equipo de la competición. Por lo pronto el club se ha puesto en contacto con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Roy González, para estudiar la posibilidad de trasladar sus entrenos y partidos al Pabellón de Titerroy e incluso se baraja también la posibilidad de utilizar las instalaciones del Pabellón Municipal de Teguise.

"A nosotros lo que nos importa es buscar soluciones y para ello dependemos de la colaboración de las instituciones públicas y de sus cargos electos, algo que desafortunadamente, a día de hoy, no hemos encontrado en el Área de Deportes del Cabildo de Lanzarote.