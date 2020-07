Mantovani: "Me veo con capacidad, pero todavía no hemos charlado con el club"

El argentino Martín Mantovani explicó en rueda de prensa que “quedan dos partidos y son importantes” porque “debemos terminar de la mejor forma posible el campeonato” que “ha sido atípico, muy largo y hemos tenido una gran cantidad de lesionados”. Estos dos partidos que aún quedan por disputarse “son importantes para el grupo y lo mejor es terminar con buenas sensaciones”. Es por ello que “lo que queremos es sacar los partidos adelante y que las cosas salgan bien para marcharnos con dos victorias”, algo que “nos encantaría".

Tras lograrse la salvación matemática “hemos parado un poco el ritmo frenético que teníamos de partidos seguidos y también contamos con tranquilidad por ganar el último partido. Veníamos con mucha carga de partidos y ahora tenemos una semana que nos aporta el tiempo para parar un poco. Intentaremos hacer las cosas de la mejor manera posible para que estos dos partidos finales salgan de manera positiva".

Del Rayo Vallecano explicó que se trata de “un rival muy importante, con entidad. Pueden meterse en playoffs y están necesitados”, por lo que está convencido que “será un partido bonito porque tienen muy buena plantilla y e un equipo a tener en cuenta; deberemos estar muy bien. Tenemos que prestar atención a lo que se hizo mal e intentar terminar lo mejor posible. Son dos jornadas que, si las dejas, sería muy negativo”.

Reconoce que no poder jugar la promoción “no causa rabia, pero sí te da esa cosita de decir que si hubiésemos sacado algunos puntos más, la historia sería otra. Nos da un poquito de cosita porque las cosas están muy igualadas, pero ya está hecho".

Se le cuestionó por la renovación del técnico madrileño Pepe Mel, considerando que "es algo positivo y bueno para el club darle continuidad a un proyecto porque se ve que las cosas se están haciendo bien. Ojalá que se pueda llegar al objetivo el año que viene, aunque todavía tenemos posibilidades matemáticas, aunque está complicado. Ojalá que las cosas vayan a mejor".

Se habló de la pregunta que le realizó a los jugadores sobre la continuidad del madrileño, dejando claro que “con el trabajo que ha hecho el míster durante un año, ellos saben lo que nosotros pensamos. Tenemos conversaciones constantes durante el año con la directiva ya que siempre buscan tu opinión, pero no hubo esa charla para saber si nos gustaba o no. Durante el año el trabajo del míster ha sido bueno y siempre hemos estado encantados con él".

En lo personal dijo que “si estoy aquí es porque me veo con capacidad para seguir, si no, daría un paso a un lado. Si no me veo al nivel de este club, no estaría aquí. A nivel personal, lo único que te puedo decir es que me siento con ganas y me siento bien. Todavía no hemos tenido ninguna charla con el club, no ha habido ningún acercamiento porque eso es cuestión de tiempo, de que pasen los días y que nos pongan al corriente".

En cuanto a la nota a la temporada de la Unión Deportiva, no lo tiene claro: "Un nivel intermedio, te diría un siete porque hemos tenido momentos en los que llegamos a jugar muy bien, rozando números muy altos, y en otros momentos hemos jugado mal".