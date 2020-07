El hospital Santos Reyes aplaude el uso obligatorio de mascarilla decretado por la Junta

El hospital Santos Reyes se congratula de la disposición aprobada por la Junta de Castilla y León sobre el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados, al aire libre y en la vía pública, aún cuando se cumpla la distancia interpersonal. El gerente considera que este decreto, que entra en vigor esta medianoche, llega en un momento muy adecuado.

El centro comarcal tiene en estos momentos los mejores indicadores con respecto a la pandemia, sin fallecimientos, con cero pacientes ingresados, y también ninguno en estudio, pero la situación podría cambiar en el momento en que se produjera algún rebrote que se escape del control sanitario, como está ocurriendo en otras zonas. Evaristo Arzalluz Ruiz entiende que la mejor manera de evitarlo es adoptando este tipo de medidas, que obliguen también a aquellas personas que parece que miran para otro lado ante el peligro latente que no se ha marchado a cumplir con las normas dirigidas a minimizar el riesgo de contagios. “Deberíamos ser responsables cada uno de nosotros en el uso de la mascarilla, pero viendo que hay un sector de la población, siempre pasa lo mismo, que no hace caso, que no es solidaria que le da igual las consecuencias que pueda tener s falta de responsabilidad, la Junta Castilla y León se ha visto en la obligación de emitir un decreto por el cual el no uso la mascarilla se penaliza con una multa y me parece muy correcta la decisión, porque nos estamos jugando mucho”, advierte Arzalluz, que detalla que una vez superada la primera fase la pandemia “ahora es muy fácil controlar los brotes, siempre cuando se detecten a tiempo y se aíslen a tiempo, pero en el momento en que un brote se te va de las manos, es muy difícil, por no decir imposible, controlarlo, por eso el uso de la mascarilla que se ha demostrado muy eficaz debe ser obligatorio”. El gerente es optimista y confía en que “si esto va adelante, vamos a controlar adecuadamente los brotes en el momento inicia,l que es cuando hay que controlarlos y si todo va bien no va a haber una segunda oleada”, afirma.

Como a veces parece que la memoria es efímera, no está mal recordar que la Ribera del Duero no ha sido ajena al drama que ha sufrido el resto de España en los momentos más críticos de la pandemia. Por eso el gerente del Santos Reyes insiste en la necesidad de proteger con estas medidas y con otras de sentido común a la población más vulnerable, como es la que habita en los pueblos, con una media de edad alta, y los que se encuentran en las residencias de ancianos. “Me están comentando que la llegada de forasteros es masiva, lo cual está bien, porque también para los pueblos económicamente le supone una ayuda, pero hay que hay que controlar esa llegada masiva: que no infecten a nuestros habitantes y en segundo lugar a los residentes de las residencias de ancianos, que a mí me siguen preocupando muchísimo, porque no puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el mes de marzo del mes de abril”, concluye el responsable de hospital comarcal.