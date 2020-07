La Cultural, el TAD y el recurso de la discordia

En el último informe del día remitido por el Tribunal Administrativo del Deporte no aparece la Cultural, que, a pesar de reaccionar a contrarreloj este viernes para poder contar con Rodas, Kawaya y Gudiño para el partido del domingo, a última hora pareció descartar un recurso judicial del que se han beneficiado numerosos equipos. A pesar de la mediación de ProLiga, asociación de clubes no profesionales a la que está adscrito, la Cultural dio marcha atrás después de confirmar a los asesores jurídicos de la comisión su decisión de recurrir la sanción disciplinaria que pesa desde marzo sobre sus tres jugadores. En Radio León, Álvaro Urbina, de ProLiga, declaró que "el recurso de la Cultural se ha presentado sobre la bocina y los clubes me informan que los presentados se están estimando".

Sin embargo, el TAD no recogió tal reclamación. Sí lo hicieron, obteniendo la suspensión cautelar de las sanciones, el Guadalajara, el Xerez Deportivo, el Compostela, el Arosa, el CD Barco, el Betis B, el Alcorcón B y el Unión Adarve, que se unieron a los primeros equipos, también de Tercera, en emprender el camino judicial, Intercity, el Utrera, El Ejido, el Ourense CF y el Mazarrón. ProLiga alertó de esta posibilidad jurídica al entender prescritas las sanciones y al considerar agotada la vía federativa después de que la RFEF guardara silencio ante la reclamación de esta asociación en la que, en último extremo, se pedía una medida de gracia.

Uno de los temores que barajaron los especialistas de la Cultural es que la sentencia fuera firme y contraria durante la semana de la fase de ascenso, algo qiue Urbina explicó: "el TAD va a recabar información a la Federación Española de la que nos tienen que dar traslado para que aleguemos antes de la resolución final. Muy difícilmente en el plazo de una semana van a resolver el procedimiento".

La Cultural es uno de los equipos más afectados a la hora de iniciar la fase de ascenso después de no hallar una defensa adecuada a sus necesidades. De hecho, el Comité de Apelación estimó el 14 de junio el recurso presentado por la UD Ibiza, equipo de Segunda B que jugará el play-off, contra la amonestación recibida por el delantero Ángel Rodado en el último partido y que acarreaba sanción. Su defensa, aceptada, se basó en la inconcreción del colegiado en la redacción del acta a la hora de definir la infracción cometida por el jugador: "infringir persistentemente las reglas de juego con reiteradas faltas". Una redacción exacta por la que el culturalista Héctor Rodas vio en Leioa la quinta tarjeta: "en el minuto 45 el jugador (2) Rodas Ramirez, Hector fue amonestado por el siguiente motivo: Infringir persistentemente las reglas de juego". El Ibiza manejó los plazos y los recursos con acierto; la Cultural, no.



De esta forma, José Manuel Aira no podrá contar con dos futbolistas esenciales en sus planes, Rodas y Kawaya, y una de las soluciones más efectivas dentro de la segunda unidad, Gudiño. El Yeclano, por su parte, también tiene sancionados en sus filas, el defensa Fran Martínez y el interior Alayeto, máximo goleador del equipo azulgrana.