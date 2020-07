El grupo municipal del PP sale en defensa de Luis Fernández

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palencia ha salido en defensa de su concejal de Urbanismo, Luis Fernández, mediante un comunicado en el que acusa a los socialistas de intentar tapar así sus vergüenzas. Reprucimos a continuación el contenido de dicho comunicado:

"El PSOE vuelve a hacer uso de su máxima "difama que algo queda" al intentar tapar sus vergüenzas en materia urbanística intentando desacreditar la figura del concejal de Urbanismo con afirmaciones maliciosas y mendaces, con el único objetivo de extender porquería sobre la honorabilidad y prestigio de las personas.

La portavoz socialista debería mirar la viga en el ojo propio en lugar de la paja en el ajeno ya que Luis Muñoz, representante de su grupo en la Comisión de Urbanismo podría incurrir en situación de incompatibilidad al ejercer como visador del Colegio de Arquitectos y, en consecuencia, disponer de información privilegiada sobre cualquier proyecto antes de que llegue al Ayuntamiento

El Grupo Municipal del PSOE vuelve a hacer uso de su máxima "difama que algo queda" al intentar tapar sus vergüenzas en materia urbanística desacreditando la figura del concejal de Urbanismo, Luis Fernández Vallejo, con afirmaciones maliciosas, intentando sembrar una sombra de sospecha sobre su trayectoria profesional, quizá porque algunos de los suyos no la tienen, intachable durante 42 años de actividad.

Para ello aluden a un supuesto incumplimiento del reglamento de incompatibilidades defender y votar a favor de la aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU para desproteger la fachada interior de un edificio ubicado en la Calle Menéndez Pelayo que se llevó a Pleno en la sesión ordinaria del pasado mes de junio, manifestando alegremente en rueda de prensa la Portavoz Socialista, de forma literal, “pese a ser el autor del proyecto a título personal”.

La Sra. Andrés carece de la más mínima decencia política, pues de sobra sabe que el Sr. Fernández no es autor de ese proyecto a título alguno.

De este modo, la emplazamos a que demuestre tal afirmación, que, dicho sea, no podrá mantener. Si por el contrario no lo hace, la exigimos que tenga la valentía de rectificar sus palabras.

No obstante, estamos seguros que no hará ni una cosa ni la otra, pues es sabido que lo único que la mueve en su proceder político es verter porquería sobre los demás adversarios.

Tras proceder a la oportuna consulta a la Jefa del Servicio de Urbanismo sobre esta actuación de D. Luis Fernández, manifiesta que; no incurre en problema alguno, ya que, a pesar de haber trabajado para dicha empresa, el concejal no ha participado en la redacción de la modificación ni ha promovido el documento que fue a Pleno, a lo que se suma que el planeamiento es un reglamento o norma y en Urbanismo hay acción pública por lo que todo el mundo es interesado.

Cualquier estudiante de primero de Derecho la hubiese podido colegir este extremo a la Portavoz Socialista.

Quizá el problema de la petición de dimisión socialista resida en el hecho de querer desviar la atención sobre sus actuaciones en materia urbanística, que ciertamente es donde habría que poner la lupa, pues son esas actuaciones protagonizadas por el PSOE, las que, entre otras cosas, han supuesto una ruina económica para el Ayuntamiento, problemas vecinales y sociales y enriquecimientos y pelotazos, legales, pero pelotazos, al fin y al cabo.

Ruina económica consecuencia de las sentencias contrarias a esta institución por la venta de solares y otras iniciativas, cifradas en 15 millones de euros que podrían estar invertidos en iniciativas y proyectos muy necesarios para la ciudad.

Recalificaciones de terrenos rústicos a urbanos de personas vinculadas al Ayuntamiento nada menos que en la figura del concejal de Urbanismo que promovió la redacción del actual PGOU.

¿Qué hubiese ocurrido si fuera al revés? Mejor no pensarlo.

Y problemas con vecinos por la aprobación de fichas en el PGOU con densidades y edificabilidad que los socialistas propusieron, como la del PERI 5 y que ahora tiene que afrontar el actual equipo de gobierno.

Curiosamente, la Sra. Andrés era concejala era concejala del Grupo Socialista que aprobó dicho Plan General. Y fue el Partido Popular quien voto en contra de ese planeamiento y, por ende, de las condiciones establecidas en dicho PERI 5.

Cuando los socialistas palentinos y la Sra. Andrés entre ellos, que no el PP, aprobaron esa recalificación del suelo rústico a urbanizable no consolidado, ¿no sabían las viviendas que allí se ubicaban? ¿La Portavoz socialista no sabía lo que votaba?

No pedirán perdón, pero por lo menos deberían admitir su error y no intentar utilizar y engañar a los vecinos de Allende el Río.

Evidentemente, esta maniobra, a la que el PSOE nos tiene lamentablemente tan acostumbrados, no es sino un intento más por desviar la atención de una situación que sí se puede calificar de irregular, y por la que tanto Dña. Miriam, como el Sr. D. Luis Muñoz tendrán que dar las oportunas explicaciones.

Y es que el representante del PSOE en la Comisión de Urbanismo se encuentra en una flagrante situación de incompatibilidad, la cual, por cierto, le ha llevado a tener más de un encontronazo con algunos compañeros de profesión, al ejercer, al mismo tiempo, como concejal y visador del Colegio de Arquitectos, lo que le permite contar con información privilegiada de cualquier proyecto constructivo antes de que este llegue al Ayuntamiento, llegando a poner en muchos casos a los arquitectos redactores en serios compromisos ante la administración.

Ya adelantamos que, ante esa doble condición, el Grupo Popular exigirá los preceptivos informes y acudirá a los órganos competentes que considere oportunos que aclaren una situación, la del Sr. Muñoz, cuando menos “extraña y poco edificante”.

La conclusión es clara, la portavoz socialista debería ver la viga en el ojo propio y no la paja en el ajeno, y no volver a confirmar aquello que un militante socialista vinculado al urbanismo de este Ayuntamiento comentó hace un tiempo al propio Luis Fernández: "Luis, los socialistas cuando queremos hundir a una persona la echamos mierda encima que, aunque no sea verdad, lo que digamos de él, siempre queda algo”.