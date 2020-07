Distribución de concejalías en Peñafiel

Roberto Díez, alcalde de Peñafiel, ha pasado este viernes por los micrófonos de la SER para repasar la actualidad del municipio, que pasa, por ejemplo, por la distribución de los ediles. "Todos estamos abiertos a recibir y atender a los ciudadanos pero quiero explicar qué áreas va a llevar cada concejal. Ana Belén Arenales llevará el departamento de obras, infraestructuras publicas, cultura y bienestar social y educación. Teodoro Larriba será el encargado de mantenimiento de áreas de recreo y jardines, cementerio, abastecimiento y saneamiento de la red de aguas y limpieza viaria. Yolanda Burgoa se encargará de turismo, Aula Mentor y biblioteca, áreas dinámicas relacionadas con el sector adolescente. Javier Bernabé será el concejal delegado en Mélida y Aldeayuso, y lleva también el área de deportes y de fiestas. Y Agapito Hernández llevará el área de Hacienda y personal, promocion economica, urbanismo y vivienda, medio amiente y agricultura. Agapito será primer teniente alcalde y Javier Bernabé segundo".

Sobre los arreglos que se van a desarrollar en el castillo, cuenta que "es un proyecto que va a solucionar varios problemas que presentaba, hay muchas zonas de la barbacana que estaban por filtraciones generando desplazamiento de alguno de lo muros, y al final va a suponer un enriquecimiento para Peñafiel como monumento clave, una mejora para las visitas y en lo que podamos mejorar el patrimonio municipal lucharemos por ello. Intentaremos superar los 100.000 visitantes al año", especifica.

Sobre la reanudación de contratos paralizados, el primer edil denuncia que "no se ha hecho nada, hay muchos servicios y obras que se han encargado sin contrato, pero no hay licitaciones ni adjudicaciones. El anterior alcalde no licitó la guardería ni la escuela de música, y el margen que nos ha dejado para hacerlo es reducido, tenemos verdaderos problemas para lograrlo pero estamos trabajando en ello. Hay atasco porque no se ha hecho un trabajo en ello anteriormente", asegura.

En referencia a la denuncia de Ciudadanos por las pocas distancias vistas en el mercadillo semanal y la poca presencia policial, Díez considera que "lo más importante es ser responsable, a partir de mañana hemos de ussr mascarilla de forma obligatoria, creo que más que multar tenemos que sensibilizar a la población del peligro del virus y hemos de ser responsables. Naturalmente tenemos un policía pero porque cuando nos fuimos había ocho policías y cuando hemos entrado hay tres, esa es la cuestión. Los fines de semana ni siquiera había policía, por ello sí que tendrían que dar explicaciones en Ciudadanos, y nosotros este mes hemos conseguido reestructurar ese servicio gracias a la colaboración de los agentes", señala.

RESPUESTAS

También Díez ha querido responder al ex alcalde por las declaraciones que vertía hace meses. "Dicen que es un copia pega el presupuesto pero yo creo que hasta él desconoce el borrador del presupuesto que presentaron en el pleno, porque tenía un importe de 494.000 euros, y el presupuesto que aprobamos nosotros tiene 523.000, es decir que tiene, 30.000 euros más, yo creo que ni sabía lo que presentaba ni lo que quería", apunta. "El tema de las retribuciones... estos señores en la últina nómina cobraron 1.700 euros, cuatro señores en total, entre ellos el alcalde. La cuenta sale clara. Puedo decir que este equipo de gobierno sale menos de la mitad de coste que el anterior. Que no se tire de los pelos, que se mire sus retribuciones", añade.

NOVEDADES

En referencia a las actividades culturales, el alcalde de Peñafiel ha anunciado que "vamos a alquilar una plaza de toros portátil en la plaza del coso para actividades culturales y así poder controlar el aforo y poder extremar precauciones. Las entradas hay que irlas retirando previamente y se irá diciendo dónde y cuándo", explica.

Por último, sobre la reunión con el sector de la construcción, el primer edil también ha esgrimido el contenido de la charla.