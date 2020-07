El Sporting de los horrores no salva ni la honra final

Qué bien le hubiera venido al Sporting que el fútbol no hubiera regresado tras el confinamiento. Que La Liga se hubiera terminado tal y como estaba entonces, tras aquel 4-0 frente a Las Palmas, que fue uno de los mínimos espejismos que hubo durante este annus horribilis. En realidad, no hubiera cambiado nada: habría dejado al equipo gijonés en tierra de nadie, en zona mediocre, donde se ha movido todo el año. Pero al menos hubiera evitado que se igualara la peor clasificación histórica del Sporting, que nunca ha caído más bajo de donde finaliza esta horrible campaña: un décimo tercer puesto en Segunda. Solo tres veces a lo largo de 115 años el Sporting ha finalizado en un puesto tan mediocre. Ahí donde el escudo, la camiseta y la afición no merecen estar; donde sí lo merecen esta plantilla de futbolistas, los técnicos y por supuesto los gestores del club, que amenazan con superarse de nuevo la próxima campaña.

El último partido antes de unas vacaciones merecidas (sobre todo por los aficionados) se jugó, a pesar del revuelo que supuso en los minutos previos a la jornada la noticia de los positivos del Fuenlabrada. Más allá del debate sobre lo ajustado a derecho de la decisión, es un alivio que temporada del Sporting se haya acabado ya y no haya que esperar otra semana rumiando este desastre.

Algún palmero podrá decir que perder ante el campeón de Segunda no es tan grave como lo del viernes ante un recién descendido como el Extremadura. Todo suma. Este Sporting no ha competido contra casi nadie durante la temporada y tampoco lo hizo ante un Huesca que llegó a Gijón a celebrar su ascenso pero, ya que vio la oportunidad, se proclamó campeón de Segunda ganando y aprovechándose de la derrota del Cádiz ante el Albacete.

El mejor del Sporting volvió a ser el portero, Diego Mariño, que evitó una goleada mayor, pero que no pudo evitar el tanto de Cristo, quien tras dos intentos fallidos lograba el tanto oscense tras una pérdida de balón de Javi Fuego y un error en cadena de toda la defensa. El portero también juega y el Sporting tiene uno muy bueno. Es, posiblemente, el único puesto en el que se marca la diferencia con respecto a otros equipos. ¿Cuántos puntos le ha dado Mariño esta temporada al Sporting? ¿Imaginan dónde estaría el Sporting sin él? ¿Qué pasará la próxima temporada si, como muchos imaginan, Fernández vende al único jugador por el que quizás podría obtener algún rendimiento económico?

Acabar la temporada con Cordero y Molinero como centrales es un buen reflejo de lo sucedido este año. Al menos esta vez uno de los muchos fallos de Cordero no acabó, tras la revisión, en penalti en contra del Sporting por mano. Djukic apostó, ya de mentira, por sacar a chicos del filial: es bueno ver en forma a Bogdan, Gragera apunta maneras y Gaspar, salvo algún detalle, estuvo bastante desacertado.

Habrá quien se conforme con acabar por delante del Oviedo, algo que se complicó durante la noche con el empate temporal de los azules en Elche. A diferencia del año pasado, esta temporada el Sporting acaba por encima del eterno rival en el duelo regional. Por solo un punto. Alguno sacará pecho.

Ya lo dijo José Alberto López en diciembre: que a final de temporada se estaría celebrando algo grande en El Molinón (él dijo en junio, sin saber la que se nos vendría encima). Efectivamente, se celebró el título de campeón de Segunda. Pero lo hizo el Huesca, un equipo que a diferencia del Sporting, hizo las cosas bien. Imaginar al Sporting celebrarlo algo así, con estos mimbres y esta pinta, cuesta. David Gallego, si se confirma como sustituto de Djukic, va a tener labor. Javi Rico también tiene un buen papelón. El listón está bajo. Peor no se puede hacer. ¿O sí?