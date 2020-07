El Numancia cae en El Alcoraz y se aferra al milagro en la última jornada

El Numancia cayó goleado en El Alcoraz en un partido en el que sólo pudo aguantar las acometidas del Huesca en la primera mitad, con un acertado Dani Barrio. Pero tras el descanso el vendaval aragonés tumbó la defensa soriana, con un Rafa Mir estelar, marcando dos veces y asistiendo a Okazaki en el definitivo 3-0. Inofensivo el conjunto de Carrión, además vio cómo simultáneamente los resultados de sus rivales por la permanencia le eran adversos. Todo lo contrario para el Huesca, que logra regresar a Primera división.

ficha técnica Huesca: Álvaro Fernández; Pedro López, Josué Sá (Datkovic, m. 71), Pulido, Javi Galán; Mikel Rico, Pedro Mosquera, Juan Carlos (Eugeni Valderrama, m. 79); David Ferreiro (Nwakali, m. 88), Okazaki (Cristo González, m.79) y Rafa Mir (Mboulá, m. 88). Numancia: Dani Barrio; Iván Calero, Bernardo, Adri Castellano, Héctor Hernández; Otegui (Noguera, m. 70), Erik Morán (Vidorreta, m. 82); Nacho, Curro Sánchez (Abel Conejo, m. 82), Moha (Néstor, m. 70); y Zlatanovic (Adri Herrera, m. 87). Goles: 1-0, m. 54: Rafa Mir, de penalti; 2-0, m. 68: Rafa Mir; 3-0: m. 79: Okazaki. Árbitro: López Toca (C. Cántabro). Amonestó a Josué Sá (Huesca) y a Héctor Hernández (Numancia).

Ambos equipos afrontaban, no tanto una final, sino casi una semifinal, con la posibilidad de, incluso ganando, no poder cumplir el objetivo, al depender de otros resultados, y tener que esperar a la última jornadas. Pero la victoria era importante para los dos. Y empezó movido el partido, con una falta lateral de Curro Sánchez que Adri Castellano cabeceó desviado y la respuesta local con un balón que Iván Calero sacó bajo palos a remate de Josué Sá. El Huesca trataba de llevar la iniciativa, apretando a un Numancia bien plantado. Rafa Mir lo intentó desde la izquierda, pero su remate se marchó lejos del marco soriano. Tardaron los rojillos en volver a acercarse a la portería local y fue con un lanzamiento lejano de Iván Calero que atrapó Álvaro en dos tiempos. Y no cejaba el Huesca en su empeño y tras un par de acciones con los atacantes cayendo en fuera de juego, el nipón Okazaki cabeceó por encima del larguero. Tras el parón no cambió el guión. Otra vez Rafa Mir, esta vez desde la frontal, con un disparo desviado. Dani Barrio empezaba a desquiciar a los atacantes aragoneses, atrapando o repeliendo varios remates de Rafa Mir y Okazaki. Entre medias, Nacho llegó al área local, pero su remate inocente no fue problema para el portero local. Repitió el capitán rojillo antes del descanso, con una volea sin puntería.

Tras el paso por vestuarios, siguió atacando el Huesca. Ferreiro cazó el balón en el área, pero lo mandó muy arriba. Sí afinó su puntería Rafa Mir, pero otra vez apareció Dani Barrio, para desviar a córner. Y en la tercera llegada, el disparo de Juan Carlos lo desvió Héctor Hernández con el brazo. Rafa Mir lanzó el penalti lejos del alcance del portero numantino, que había adivinado la intención del delantero. El tanto hacía justicia a los méritos del Huesca, que tuvo el segundo gol en las botas del propio Rafa Mir, que a bocajarro mandó la pelota fuera y Okazaki, casi sobre la línea, no acertó tras un córner. Tras ese arreón local, el Numancia trataba de rehacerse y a base de lanzamientos de falta lejanos iba acercándose al área de Álvaro. Sin embargo, lo que llegó fue el buscado gol de Rafa Mir, al segundo intento tras un centro al área de Mikel Rico. Era la sentencia para un Numancia inofensivo, a la vez que el resto de rivales por la permanencia (Lugo, Albacete, Ponferradina y Málaga) iban haciendo sus deberes. El Huesca quería hacer más sangre y Pedro López, casi desde el centro del campo, buscó la escuadra, pero Dani Barrió reculó a tiempo para desviar a córner. Pero el tercer gol del Huesca acabó llegando, obra de Okazaki, tras una buena acción de Mikel Rico y Rafa Mir por la derecha, que el japonés remató de tacón. Con semejante desventaja y con el paso de los minutos, tocaba pensar más en la última jornada, y Carrión fue reservando jugadores para recibir el lunes al Tenerife, a la espera de que los demás resultados le fueran más propicios que los de esta jornada, en la que el Numancia termina en descenso, mientras que los jugadores del Huesca celebraron el ascenso a Primera división una vez que finalizó el duelo del Almería.