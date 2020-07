"Hem detingut gent amb 65 antecedents que segueix al carrer i és una mica frustrant"

- Alfa Íbero per a dotacions tercera secció. Farem una entrada a la Plaça Vila-seca.

Qui prem el botó de l'emissora és el sergent Iván Nogales, que dirigeix la flamant Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) que ha començat a caminar fa només dues setmanes dins de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet per ser més eficients i intentar reduir les xifres de criminalitat i els conflictes de convivència.

Ell, el caporal Felipe i 5 agents, uniformats amb granota i boina, es mouen pels barris més problemàtics de la ciutat, amb epicentre al Fondo, on s'acumulen bona part dels problemes. És mitjanit i a la centraleta de la comissaria han entrat diverses trucades de veïns del centre de la ciutat que es queixen de sorolls a la Plaça Vila-seca. Una trentena de joves juguen a ping pong i d'altres conversen alegrament asseguts en diversos bancs mentre beuen o fumen. "És mitjanit i ja és hora d'anar cap a casa, esteu fent soroll i els veïns s'han queixat. Vinga si us plau aneu marxant!", diu el sergent als joves que es queden a mitja partida. "Em sembla una tonteria, la veritat, no sé on senten el soroll però bueno...", es queixa un dels nois mentre ja van desfilant.

Els sis policies uniformats, que a més, reben el suport d'una patrulla de seguretat ciutadana, aconsegueixen buidar la plaça en pocs minuts. "Són nanos tranquils, no hi ha problemes", diuen els agents. A una jove, que beu cervesa en un banc amb una amiga i el gos, l'han denunciat per dur marihuana a sobre. "He vist que manipulaves la droga quan hem arribat i t'estaves fent un porro. T'han denunciat alguna altra vegada?", li pregunta el policia. La jove respon que és el primer cop i que pagarà la multa "perquè si és el que diu la llei doncs ja està bé". Amb només 20 anys es resigna i ja està. Assegura que els seus pares saben que consumeix marihuana. Però pregunta si la multa li arribarà a casa. "Sí, al domicili", li confirma el policia.

Els robatoris violents a Santa Coloma de Gramenet han pujat un 3%. "Sóc d'aquí de tota la vida i penso que és una ciutat segura però és cert que els veïns notem al carrer aquest augment, tot i que estem per sota de les xifres de l'àrea metropolitana", apunta el caporal Felipe. El que més els preocupa és la multi reincidència. "Hem detingut gent amb 45 o 65 antecedents i segueix al carrer, ja els coneixem, és una mica frustrant per nosaltres com a professionals però hem de seguir fent la nostra feina i esperar que els jutges facin la seva", remarca el sergent Nogales.

Té molt clara la radiografia delinqüencial de la ciutat i l'anàlisi del que està passant. "Això és com l'energia. No desapareix, es transforma i aquí ha passat que aquests joves ex tutelats magribins que delinquien a Barcelona s'han traslladat aquí per la pressió policial allà. Estem trobant que tots tenen antecedents a la Plaça de Catalunya, a les platges, a la Sagrada Família, al metro...". Viuen en locals okupats, que en alguns casos havien estat propietat d'entitats bancàries. Com ja s'ha vist en altres ciutats acostumen a assaltar persones grans per robar-los les joies. "Es tornen agressius i també despistats perquè van col·locats i sovint els enxampem fàcilment o la gent els reté fins que arribem".

L'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlón reclama un canvi en el Codi Penal "per acabar amb la reincidència i també una modificació de la llei d'enjudiciament criminal per frenar les okupacions que no són per motius de vulnerabilitat perquè ens comporten molts conflictes". Explica també que a l'agost s'incorporaran 20 nous policies que ara acaben la formació. A Santa Coloma no han sorgit patrulles ciutadanes com en d'altres municipis del Maresme però sí que hi ha molta activitat i crítica a les xarxes socials especialment cap a la gestió municipal. Per això, l'alcaldessa, a la que pot utilitza els seus propis perfils per difondre operatius i seguretat.

Un dels últims vídeos que ha compartit és el d'una intervenció d'aquesta nova unitat en un taller tèxtil il·legal localitzat en un local del municipi on van trobar 17 màquines de cosir i 14 xinesos, la majoria acabats d'arribar al país, que estaven sent esclavitzats cosint bates mèdiques i mascaretes pel Covid 19. Tenien matalassos per descansar una estona i una cuina molt precària per fer quatre coses de menjar. Treballaven de sol a sol anxovats en aquest local que havia llogat una dona xinesa, denunciada penalment per explotació i que ja tenia antecedents per un delicte contra els drets dels treballadors. Els agents hi van localitzar 3.000 bates però no han pogut esbrinar qui havia fet la comanda. "És una comunitat molt tancada i tampoc hi ha rastre documental".

A les 00:45, un cop desallotjada la plaça Vila-seca, la feina d'aquesta nit de dimarts a dimecres continua a comissaria. A la tarda han tingut dos serveis importants. Han detingut un home xinès per un trencament d'ordre d'allunyament de la seva parella i han col·laborat amb els Mossos en la detenció d'un altre home espanyol per un trencament de condemna. S'ha escapat per una bastida però finalment l'han pogut arrestar. "Quan la ciutat està tranquil·la aprofitem per fer tota la paperassa, també és una feina molt important perquè els detinguts puguin passar als mossos i després a disposició del jutge", detalla Nogales.

No hi ha cap dona a la unitat "perquè no se'n va presentar ni una, esperem que si ampliem n'hi hagi alguna perquè de vegades hem de fer escorcolls a dones i cal que ho faci una companya", relata el caporal Felipe. Quatre sindicats amb representació a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han criticat la creació d'aquesta nova unitat i han demanat al consistori la retirada. Al·leguen que la iniciativa no s'ha debatut a la Mesa General de Negociació i alerten sobre una possible "duplicitat en les estructures policials existents".

El cap de la nova Unitat té molt clar quin és el paper d'aquest grup i creu que els sindicats parlen des del desconeixement de com ha estat el procés de selecció i quina és la feina policial que fan. "Nosaltres donem resposta ràpida a problemes molt concrets". Les patrulles de tota la vida han d'atendre requeriments diversos i de vegades no poden anar més ràpid perquè tenen molts fronts oberts. La selecció es va fer entre 11 aspirants amb experiència. Alguns dels que en formen part parlen idiomes i un d'ells és especialista en salvament sanitari d'emergència. "S'ha format fins i tot a les favel·les de Brasil i porta material per fer torniquets d'urgència".

Els policies aprofiten l'arribada a comissaria per beure aigua, anar al lavabo i treure's les boines, que són un nou complement per distingir la nova unitat de la resta de serveis. Tenen altres signes d'identitat: l'indicatiu Íbero per cridar-se per emissora, que fa referència al passat iber de la ciutat, i han creat un escut amb un emblema que representa un grifó, una criatura mitològica guardiana dels tresors. "Nosaltres vigilem el nostre tresor que és la ciutat", diu el sergent entre rialles. "Vam dedicar una tarda a pensar tot això", explica un altre dels agents seguint la broma.