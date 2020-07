Pole para Quartararo, que saldrá acompañado en la primera fila por Viñales y Márquez

Emocionante sesión de calificación la vivida este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Un día más y bajo unas altas temperaturas, típicas por otra parte del verano jerezano, Fabio Quartararo en MotoGP, el español Jorge Martín en Moto2, el japonés Tatsuki Suzuki en Moto3 y el brasileño Eric Granado en MotoE, partirán el domingo desde la pole al haber sido los más rápidos en sus respectivas mangas de calificación.

En MotoGP, tras celebrarse la tercera sesión libre y sumando los mejores tiempos de las tres sesiones programadas eran: Fabio Quartararo, Jack Miller, Joan Mir, Marc Márquez, Maverick Viñales, Carl Crutchlow, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia y Andrea Dovizioso, los diez mejores de la categoría y por tanto pasaban a disputar directamente la Q2 de donde saldría la pole, mientras Pol Espargaro y Alex Rins, (que se quejó de que Márquez le obstaculizó en su último intento de vuelta rápida) se situaban a continuación y se quedaban fuera viéndose obligados a luchar con el resto de la parrilla por las dos plazas que otorgaba las dos mejores posiciones en la Q1, siendo ambos finalmente los que accedían a la Q2, tras marcar los dos mejores tiempos en la Q1, con caída sin consecuencias en el caso de Rins tras marcar su mejor vuelta.

En la tanda de calificación Q2, la clasificación se dilucidó en los últimos segundos. Y es que a falta de 5 minutos dominaba el francés de Yamaha Fabio Quartararo, seguido de Márquez y Bagnaia. El de Honda-Repsol, a falta de 2 minutos se ponía primero aunque poco le duraba la alegría ya que Maverick Viñales pasaba por línea de meta superando el registro de Márquez para auparse a la primera posición. Por su parte, Quartararo, que venía por detrás mejorando sus registros, lograba "in extremis" mejorar en una décima la vuelta de Viñales firmar un tiempo de 1.36.705 con el que se adjudicaba la primera pole de esta temporada y segunda pole que consigue en este circuito tras la que consiguió el año anterior, estableciendo de paso su mejor referencia del fin de semana con 1.36.705 que es el nuevo récord de la pista.

Por su parte, tanto Rins que tuvo que pasar por el centro médico donde se le diagnosticó dislocación-luxación de su hombro derecho y será baja para mañana, como Dovizioso y Miller se fueron al suelo en esta tanda de calificación a pista.

Clasificación MotoGP tras la Q-2

1.-Fabio Quartararo (Yamaha) 1.36.705 2.-Maverick Viñales (Yamaha) 1.36.844 3.-Marc Márquez (Yamaha) 1.36.862 4.-Francesco Bagnaia (Ducati) 1.36.955 5.-Jack Miller (Ducati) 1.37.453 6.-Cal Crutchlow (Honda) 1.37.454 7.-Pol Espargaro(KTM) 1.37.493 8.-Andrea Dovizioso (Ducati) 1.37.535 9.-Alex Rins (Suzuki) 1.37.636 10.-Franco Morbidelli (Yamaha) 1.37.674....

Declaraciones:

Fabio Quartararo (1º): He intentado desconectar un poco en la última vuelta. No he hecho una vuelta perfecta, he cometido algunos errores, he intentado tener cuidado para no caerme, pero cuando he visto el tiempo en 1.36.7, sabía que era una buena vuelta, pero sin el panel no sabía si era primero, segundo o tercero, pero cuando he visto al equipo festejarlo sabía que había sido primero. Las sensaciones son buenas, pero Marc es fuerte en carrera, así que mañana intentaremos hacer algo más e ir a por todas.

Maverick Viñales (2º): "Me he sentido muy bien hoy. Hemos mejorado mucho la moto para estas condiciones calurosas, lo que es muy importante para mañana. Estoy deseando correr mañana después de tanto tiempo sin hacerlo, creo que hemos hecho un buen tiempo y las sensaciones son muy buenas.

Marc Márquez (3º): "Ha sido duro con esta temperatura tan alta pero hemos hecho un buen tiempo a una décima de Quartararo. Mi objetivo era estar en la primera línea, por algún motivo las Yamaha y Suzuki con las nuevas ruedas en una vuelta, son mejores que nosotros pero nosotros trabajamos en la distancia de carrera, y estamos listos para mañana.

Moto2

El piloto español del equipo Red Bull KTM Ajo, Jorge Martín, conseguía su primera pole en la categoría de Moto2, y lo hacía aquí en Jerez al marcar en la Q2 un tiempo de 1.41.384 mejorando de paso la mejor vuelta del año anterior (Baldassarri -1.41.539). El también español Jorge Navarro (Speed Up) era segundo con 1.41.565, mientras el británico Sam Lowes era tercero con 1.41.684. Cuarto mejor tiempo para Marini 1.41.707, seguido de Bezzecchi y Canet que partirá en la segunda fila de parrilla en la sexta plaza. El también español Xavi Vierge era noveno con Edgar Pons en décimo tercera plaza, seguido de Héctor Garzo. Por su parte, el andaluz Marcos Ramírez partirá desde la novena fila de parrilla.

Clasificación Q2 Moto2:

Pole Position: 1.-Jorge Martín 1.41.384 2.-Jorge Navarro 1.41.565 3.-Sam Lowes 1.41.684 4.-Luca Marini 1.41.707 5.-Marco Bezzecchi 1.41.722 6.-Aron Canet 1.41.850 7.-Marcel Schrotter 1.41.869 8.-Tetsuta Nagashima 1.41.889 9.- Xavi Vierge 1.41.979 10.-Lorenzo Baldassarri 1.42.010……….25.-Marcos Ramírez 1.42.444

Declaraciones:

Jorge Martín (1º Pole Position): Tras conseguir su primera pole position el piloto valenciano comentaba: "Es un nuevo paso en mi carrera. He estado esperando este momento más de un año y estoy realmente feliz. Hoy no pensé que era mi día porque en el primer entreno tuve muchos problemas pero mi equipo ha trabajado realmente bien sobre todo en la parte delantera de la moto que me ha dado mucha confianza. Ya veremos que temperatura hará mañana pero estamos preparados para el combate".

Jorge Navarro (2º): "Me siento bastante satisfecho con el feeling con la moto, creo que estamos preparados. Esta mañana trabajamos en los neumáticos y el ritmo fue bastante bueno y pude hacer una buena vuelta al final pero esto no era lo importante, así que en la calificación mejoramos un poco la moto y pude realizar una buena vuelta, así que me siento satisfecho como indiqué y estamos preparados para mañana".

Moto3

En Moto3, accedían 14 pilotos a la Q2 encabezados por el argentino Gabriel Rodrigo que con su mejor tiempo de ayer se aupaba en la combinada dentro de los 14 mejores que disputarían la pole. En la calificación sin embargo, era el piloto japonés de la escuadra Sic58, Tatsuki Suzuki quien se adjudicaba la pole con un tiempo de 1.45.465, estableciendo con esta marca la mejor referencia de la categoría en esta pista. Segundo mejor tiempo para Andrea Migno con 1.45.660, mientras que el británico John Mcphee cerraba con 1.45.772 la primera fila de parrilla. Segunda fila copada por los españoles Raúl Fernández (1.45.966) que finalizó cuarto con el italiano Celestino Vietti en quinto lugar (1.46.076) y Jeremy Alcoba cerrando la segunda fila de parrilla con un tiempo de 1.46.091. La tercera fila de parrilla, la encabeza el líder del certamen Albert Arenas con 1.46.161, seguido del italiano Romano Fenati (1.46.238) y del argentino Gabriel Rodrigo que no pudo refrendar finalmente en la Q2 el dominio ejercido en el resto de sesiones libres finalizando noveno con 1.46.265. Décima posición para Tony Arbolino (1.46.342), mientras el español Jaume Masía finalizaba décimo primero.

MotoE

Por último, el brasileño Eric Granado conseguía la pole de MotoE al marcar un registro de 1.48.620, mientras Lukas Tulovic era segundo con 1.48.811 y el suizo Dominique Aegerter era tercero con un tiempo 1.48.876.