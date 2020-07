Un play-off único: gloria o infierno

Salir de la quema, del largo túnel de la Segunda División B, es el reto y la necesidad para varios de los 16 equipos que desde hoy participarán en un play-off único, singular, excepcional marcado por la pandemia y sus efectos. Será la primera vez en la historia que la fase se disputará en formato de concentración, sin público y sin margen de error. Al final del tortuoso camino, la gloria del fútbol profesional y su millonario retorno o el infierno de una próxima temporada en la que se ampliará la liga de bronce con el perjuicio consiguiente que se unirá a las pérdidas que ha provocado la crisis sanitaria.

La Cultural y su millonaria inversión de las últimas campañas en las que dilapidó las ayudas tras el adiós a Segunda se sube de nuevo al tren del ascenso. Los esfuerzos saltan a la vista. Nada se ha dejado al azar. Pero no es el único trasatlántico presente en la cita de la Costa del Sol. El Ibiza o el Marbella, sin pasado en el fútbol profesional, han puesto toda la carne en el asador. No faltarán los clásicos CD Badajoz y Sabadell. Todos quieren derribar el muro. Lo harán esta noche el CD Castellón o el Logroñés, titulares de dos capitales de provincia históricas por sus equipos de fútbol que acabarán con la orfandad de ligas mayores. Y lo conseguirán mañana el Cartagena o el At. Baleares a los que el destino les debe un ascenso.

Por el camino más largo comparecen los temidos filiales, a pesar de las sonadas bajas de Ansu Fati o Riqui Puig en un Barcelona B que purga con la crisis del primer equipo. Tratará de sacar partido uno de los debutantes en esta promoción, el Valladolid Promesas, el único de los filiales que no ha probado las mieles de la Segunda. Lo logró años atrás el Bilbao Athletic, liderado en Marbella por Oihan Sancet, candidato a jugador de la fase, y ya han pasado dos décadas desde que el Atlético de Madrid B abandonara la liga de plata.

Y se avecinan sorpresas en un estado de incertidumbre general después de cuatro meses sin competición. Los modestos tienen una ocasión de oro. El UE Cornellá se ha convertido en un clásico a punto de comenzar su tercer play-off consecutivo, y la Peña Deportiva y el Yeclano Deportivo aparecen como cenicientas.

La pelota vuelve a rodar esta noche en La Rosaleda, el escenario de los partidos de ascenso, el Ciudad de Málaga, el Mirador de Algeciras y el Marbella Football Center. Miles y miles de aficionados se dejarán sentir desde la distancia. Serán los grandes ausentes de un evento irrepetible, como lo será su repercusión. El Covid-19 ha logrado poner a la Segunda B en el escaparate. Pasen, vean y escuchen.

Ascenso directo:

CD Castellón-UD Logroñés (Sábado, 22:00 horas)

Cartagena-At. Baleares (Domingo, 22:00 horas)

Primeras eliminatorias:

Bilbao Athletic-Badajoz (Sábado, 20:00 horas)

UD Ibiza- Cornellá (Sábado, 20:00 horas)

Marbella CF-Peña Deportiva (Sábado, 22:00 horas)

Sabadell- At Madrid B (Domingo, 20:00 horas)

Barcelona B- Valladolid Promesas (Domingo, 20:00 horas)

Cultural-Yeclano Deportivo (Domingo, 22:00 horas)