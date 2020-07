90 minutos a cara a cruz

La temporada 2019-2020 se decidirá en 180 minutos. Una campaña atípica como ninguna motivada por la pandemia de la COVID-19 se tendrá que dilucidar en dos partidos en una fase de ascenso a Segunda B improvisada para poder determinar qué equipo asciende.

La Gimnástica Segoviana, segunda clasificada, se verá las caras con el tercer clasificado, la Arandina. El partido será en un campo neutral como es La Balastera en Palencia. El resultado al término de los 90 minutos decidirá qué equipo jugará la final para el ascenso el próximo sábado 25 de julio frente al ganador de la otra semifinal entre Zamora y Numancia B.

La normativa dispuesta por la federación indica que no habrá prórroga, ni penaltis en caso de empate, pues será el equipo mejor clasificado cuando se paró la liga regular el que pase de eliminatoria o consiga el ascenso en el choque decisivo.

Las gradas no contarán con público. Jugadores, directivos y prensa pasarán un riguroso protocolo de seguridad para la celebración de los encuentros. Los seguidores podrán seguir los detales del partido desde las 19:45 h por la sintonía de Radio Segovia a través del 1602 OM, radiosegovia.com y la aplicación móvil de la Cadena SER seleccionando la señal de Segovia. La señal de televisión será ofrecida por la plataforma de pago Footters.

Manu González observa a su equipo en el amistoso frente al Navalcarnero / Juan Martin

MANU GONZÁLEZ

La Segoviana acude a la cita del domingo después de dos triunfos en su particular pretemporada, y con toda la plantilla disponible. El preparador gimnástico, Manu González, aseguraba en la rueda de prensa ofrecida en Cines Luz de Castilla, sentirse “bastante optimista” con respecto a la resolución de la eliminatoria, pero no esconde las dificultades de un partido ante un rival del que reconoce “virtudes importantes”.

“Somos dos equipos que nos conocemos muy bien. Han cambiado de entrenador con respecto a nuestro último partido, pero les ha venido bien porque la idea de juego que tienen ahora es más parecida a la que venían haciendo otras campañas”, reflexiona González. “La Arandina comete pocos errores, no te regala absolutamente nada y todo lo que consigas tú has de hacerlo en base a sus pocas debilidades y a tener acierto de cara a portería. Además amortizan muy bien sus goles y ganan muchos partidos por la mínima”, añade el preparador gimnástico.

Para el entrenador madrileño la clave está en “ser igual de prácticos que ellos, no cometer errores y que la calidad de nuestros jugadores termine imponiéndose. Estoy convencido de que tengo mejores jugadores y si su calidad aparece nos puede valer», argumenta el técnico azulgrana.

Como quiera que los dos equipos son visitantes y que el partido no contará con aficionados, el hándicap del estadio pasa a un segundo plano. “El campo está espectacular y al jugador que quiere demostrar y divertirse y creo que podemos ver un buen partido de fútbol”, recalca González, que aprovecha para recordar que sus dos comparecencias como primer entrenador en la Nueva Balastera de Palencia se saldaron con triunfos para la Gimnástica Segoviana.

A los azulgrana les vale el empate, algo que no obsesiona al entrenador porque no cree que sus jugadores estén condicionados. “En toda la temporada hemos empatado un solo partido y fue en el 97. No especulamos con el resultado nunca e incluso alguna vez hemos perdido algún partido por ir siempre a ganar pecando de ser ambiciosos, pero eso es una virtud y a la larga ahí están los puntos que hemos conseguido y los partidos que hemos ganado”.

Manu en el último partido con la Gimnástica Segoviana en La Albuera / Juan Martin

MANU OLMEDILLA

El capitán del equipo reconoce las dificultades de afrontar un partido oficial después de tanto tiempo de parón. “Los partidos de play-off son siempre los más bonitos, el público siempre juega un papel muy importante, pero la motivación siempre está ahí porque llevamos mucho tiempo trabajando para jugar este partido y la motivación es muy alta”, asegura Manu.

La Arandina es un equipo “complicado” siempre para la Sego, incluso este año ya ganó en La Albuera (1-3) algo que no tiene por qué condicionar a los jugadores este domingo, según el capitán. “Nos pilla este partido en un momento idóneo. No sé si es momento para hablar de favoritos pero veo al equipo suficientemente preparado para sacar un resultado que nos valga. No saldremos a empatar, pero si en los minutos finales intentaremos jugar con esa ventaja. Somos un equipo inteligente en ese sentido”, añade el riazano.

Del rival, Manu destaca el juego directo. “Antes jugaban más combinativo y ahora lo hacen realmente bien con un fútbol más directo. Estoy convencido de que nos van a apretar desde el minuto uno, intentarán meternos con juego directo, coger segunda jugada, abrir a banda y centrar pero ahí estamos nosotros, tenemos algo que decir y yo creo que hemos preparado muy bien este partido como para saber qué van a hacer ellos y lo que tenemos que hacer nosotros para hacerles daño”, concluye el capitán de la Gimnástica Segoviana.

Declaraciones recogidas por gimnasticasegoviana.es