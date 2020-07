La Xunta publica en el DOG la regulación de la mascarilla obligatoria

MASCARILLAS.

La publicación en el DOG este sábado de la regulación del uso de la mascarilla abrirá una nueva etapa también en Galicia, al igual que otras muchas comunidades autónomas. Aquí pasaremos del laxo e interpretable “uso obligatorio generalizado”, a la obligatoriedad del uso de mascarilla al aire libre o en espacios cerrados y aunque se pueda mantener una distancia igual o superior a los 1,5 metros. Es decir a partir de este sábado a las 00:00 horas todo el mundo deberá de usar la mascarilla sin excusas como se recoge en el Diario Oficial de Galicia:

Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo momento, tanto cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

Así mesmo, de conformidade co artigo 6.1.b) do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso de máscara nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús ou por ferrocarril, así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor.

Las únicas excepciones que se recogen dentro de la normativa para no usar la mascarilla pasa por las personas con problemas respiratorios, cuando se coincida con personas convivientes en una casa o en un vehículo, realizando ejercicio físico individual al aire libre siempre y cuando se respete la distancia de seguridad personal, en los restaurantes o negocios de hostelería “no momento específico do consumo”.

El último supuesto tiene que ver con las playas. Galicia apuesta por una medida intermedia entre algunas comunidades autónomas que han sido más rígidas como Andalucía y otras que han flexibilizado más la medida. Se podrá estar sin mascarilla tomando el sol en tu toalla con la distancia de seguridad de 1,5 metros, así como también cuando uno va a pegarse un baño. Pero SÍ será obligatorio el uso de la mascarilla en la playa al entrar, al salir, al pasear por la arena o por los paseos y al hacer ejercicio. (Nas praias e piscinas, durante o baño e mentres se permaneza nun espazo determinado, sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia de seguridade interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para os accesos, desprazamentos e paseos nas praias e piscinas)

En algunos anexos de la regulación publicada en el DOG también se incide en la necesidad de delimitar todos los parques infantiles, que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal siendo obligatorio el uso de mascarilla.

“3. Deberanse establecer as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal no interior dos locais e establecementos e nas zonas comúns e recreativas, como poden ser zonas infantís ou áreas de descanso ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física, así como evitar as aglomeracións de persoas que comprometan o cumprimento destas medidas. O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada, nos termos previstos no número 1.3.”

También especifica la necesidad del uso de mascarilla obligatorio en los mercados y lonjas y la obligación de los concellos de establecer requisitos de distancia entre puestos y condiciones de delimitación. También se incluye una modificación en el DOG para que en las actividades de animación o clases grupales se podrán hacer hasta un máximo de 25 personas, respetando la distancia interpersonal con el uso de la mascarilla obligatorio.

Otro de los puntos en los que se incide en esta resolución de la Xunta es en el tema del botellón que queda absolutamente prohibido.

Sen prexuízo das prohibicións específicas que, de ser o caso, recollan as correspondentes ordenanzas municipais, queda expresamente prohibido o consumo de bebidas alcohólicas na vía pública, parques e prazas públicas e noutros lugares de tránsito público, mediante a actividade coñecida habitualmente como “botellón”, polos riscos que presenta para a saúde pública, relacionados coa aglomeración incontrolada de persoas e coa ausencia ou relaxación de medidas de seguridade e de distanciamento persoal.