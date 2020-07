Los profesionales sanitarios apelan a la responsabilidad y al sentido común con las mascarillas

Desde el próximo martes, Castilla-La Mancha se va a sumar a otras muchas comunidades autónomas como Cataluña, Extremadura, Castilla-León, Aragón, o Murcia, en el uso obligatorio de las mascarillas en cualquier espacio para prevenir los contagios por coronavirus.

En 'SER Castilla-La Mancha' hemos preguntado a los profesionales sanitarios de la región por la importancia de las mascarillas para prevenir la expansión del virus.

Importancia y llamamiento a los jóvenes

Desde el 'Colegio Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha', su secretario general, el doctor Raúl Calvo, explica que están a favor del uso de las mascarillas como medida de protección, ya que a veces no se puede mantener la distancia de seguridad, y apela a la responsabilidad de la población. Añade que la mayor parte de la población las utiliza y pide mayor concienciación a los jóvenes.

Dice que en ocasiones "por despiste", porque no estamos acostumbrados o porque "no tenemos conciencia real del problema" no somos los suficientemente conscientes de que debemos llevar la mascarilla.

Sentido común

Por su parte, Gema Torrejón, responsable del Sindicato de Enfermería SATSE en la provincia de Toledo, apela al sentido común de la población. Reconoce que con la llegada del calor el uso de la mascarilla puede resultar incómodo pero que es necesario. Y es que recuerda, la situación que hemos vivido ha sido "crítica".

Añade, que se está constatando que las microgotas, incluso se pueden quedar en el ambiente, generando "un peligro de transmisión el simple hecho de ir por la calle o estar en un espacio mínimamente cerrado aunque haya dos personas".