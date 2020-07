Los oncólogos advierten: el coronavirus, el miedo a ir al médico, el parón de las consultas, puede haber dejado sin diagnóstico entre un 20 y un 25% de casos de cáncer, enfermedad en la que la detección temprada es vital. Esta es la estimación que ha hecho la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que pide a los responsables sanitarios que refuercen las consultas para agilizar los diagnósticos pero tambiñen a los pacientes que vuelvan al médico cuando tengan la más mínima sospecha.

Según Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la SEOM, las consecuencias a medio plazo de la pandemia en el parón de las consultas y de los programas de detección precoz, programas de cribado de la enfermedad, se empezarán a ver a partir de ahora cuando el retraso en el diagnóstico lleve a dar con la enfermedad en un estadio más avanzado.

"Si tomamos como referencia los servicios de oncología médica y comparamos los casos que se diagnosticaron los meses de abril a junio de este año, con los del año pasado comprobamos un descenso de un 20 o un 25%". "Pero el cáncer no ha desaparecido, está ahí. El problema es que no se ha diagnosticado".

Por eso pide que se refuercen, se reactiven y se agilicen las consultas cuanto antes. Pero también llama la atención a los pacientes para que el miedo a ir al médico no retrase un posible diagnóstico. En Madrid, desde la Oficina Regional de Coordinación Oncológica se asegura que en ningún caso se han suspendido los tratamientos pero las mismas fuentes reconocen que "ahora hay que esperar a que los pacientes vuelvan a las consultas"

El miedo no ha paralizado en ningún caso a Pilar y Belén, dos pacienes oncológicas del Hospital de La Princesa. Durante las semanas más duras de la pandemina no dejaron de ir ni un solo día de ir a su cita. Una vez a la semana, con la quimioterapia, o todos los días siguiendo la pauta de la radioterapia. "A mi me daba tranquilidad, porque el hospital era a pesar de todo un entorno seguro" ."Tienes que seguir a lo tuyo, porque hay cosas que el bicho este no puede paralizar" sonríe Belén que a sus 34 años le han diagnosticado un cáncer de mama.

En su caso el diagnóstico llegó antes que el coronavirus, pero recuerdan que en enfermedades como estas "la detección precoz es parte del éxito y hay cosas que no se pueden dejar para otro momento". "Si somos capaces de ir a la playa o a tomar una cerveza, también hay que poder ir al médico".