Ingeteam se une a CURBA para impulsar el transporte urbano en bicicleta

Ingeteam Service en Albacete se suma a la campaña de la Asociación de Ciclistas Urbanos de Albacete, CURBA, que reivindica la necesidad de cambios en nuestro modelo de movilidad para lograr una ciudad más segura, limpia y saludable.

Encuentro de la CURBA e Ingeteam / Ingeteam

Ingeteam promueve desde hace años el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible: en 2016 se convirtió en la primera empresa de España en incentivar económicamente a sus empleados por acudir al trabajo en bici.

El manifiesto que expone CURBA afirma que son muchas las razones para impulsar la bici en una ciudad como Albacete. Entre otras, se trata de un medio de transporte individual que no genera gases de efecto invernadero, no produce contaminación acústica y facilita el bienestar emocional. Además, este medio de transporte no provoca accidentes graves de tráfico, lo que aumenta la seguridad en la ciudad y evita el uso de los servicios sanitarios. Es un medio de movilidad activa que genera salud física y emocional a las personas que lo utilizan, previniendo el sedentarismo y los problemas de salud asociados y, además, es el medio de transporte más rápido para las distancias de hasta 8 km.

Es importante destacar que ofrece una forma de movilidad muy económica, generando un importante ahorro tanto a las personas usuarias como a las administraciones públicas. La última y más importante razón son las propias características de la ciudad de Albacete; su orografía llana, su clima seco y sus dimensiones compactas hacen de la ciudad una población privilegiada para el uso cotidiano de la bici como medio de transporte.

Medidas del plan “Albacete por la bici”

Entre las medidas del plan que CURBA suscribe y que Ingeteam apoya hay una serie de peticiones concretas que se pueden afrontar desde el ámbito local de manera inmediata:

1. Impulsar la ampliación táctica de forma urgente y de bajo coste de las redes ciclistas urbanas, con el objetivo de crear espacios seguros de circulación y facilitar el distanciamiento físico, sin afectar al espacio peatonal.

2. Establecer medidas de coordinación semafórica para evitar acumulación de bicicletas y peatones esperando en los cruces.

3. Avanzar hacia la 'Ciudad 30' y reducir los límites de velocidad de circulación de la red interurbana para evitar las conductas temerarias del tráfico motorizado y favorecer la movilidad activa.

4. Facilitar espacios de aparcamiento seguro para bicicletas en locales municipales y otros espacios de fácil acceso (aparcamientos municipales, equipamientos…), así como generar aparcamientos de bicicleta con estructuras de fácil instalación en los centros sanitarios, estaciones de ferrocarril y otros espacios de concentración de movilidad, sin afectar al espacio peatonal.

5. Favorecer los servicios de ciclologística para los pedidos a domicilio, la compra de proximidad y los servicios municipales.

6. Actualizar la Ordenanza Municipal de Circulación a los nuevos tiempos y cambios sociales previstos, para facilitar una movilidad en bicicleta segura y poder impulsar el uso de la bici como medio prioritario.

7. Promover de forma decidida la educación y formación vial en el uso de la bicicleta en centros educativos y para la población en general.