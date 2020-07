Sin miramientos contra la ausencia o el mal uso de la mascarilla

La Policía Local tiene orden del Ayuntamiento de sancionar “sin miramientos” las infracciones que se produzcan sobre la normativa sanitaria para evitar el contagio del covid 19. Así lo asegura el concejal de Seguridad Ciudadana. Prueba de ello, en el primer fin de semana tras la entrada en vigor del decreto de la Junta de Castilla y León que obliga a todos los mayores de 6 años a llevar mascarilla en cualquier situación, se guarde o no la distancia de seguridad y con las excepciones que detalla esta norma, este cuerpo municipal ya ha abierto los primeros 8 expedientes, que se traducirán en otras tantas multas de 100 euros cada una.

El responsable político de este departamento advierte de que en esta ocasión no habrá ningún período de adaptación en el que los agentes sólo informen o adviertan, como ocurrió durante el estado de Alarma y las distintas fases de la desescalada. Fernando Chico entiende que la población sabe perfectamente lo que tiene que hacer y es responsabilidad de cada uno cumplir las reglas o no. “Sin miramientos: la orden que tiene la policía local es en este sentido; ya no hay pedagogía y no se hace como cada vez que en estado de alarma iban variando las circunstancias y se hacía una adecuación de la normativa y se explicaba los ciudadanos en la calle lo que había cambiado y se daba unos días para que la gente se acomodase; ahora yo creo que habrá sobrado conocimiento por parte de todo el mundo de la situación y ya no hay dificultad de acceso a las mascarillas”, argumenta el concejal, que cree que hay que evitar que un rebrote a toda costa “porque sería económicamente desastroso y en ese sentido la policía tiene orden estricta de sancionar el incumplimiento de la medida”, advierte.

El concejal considera que la población está actuando mayoritariamente de forma responsable, aunque detecta mayor relajación entre la gente joven. Este fin de semana la Policía tuvo que dispersar algunos grupos que estaban haciendo botellón. Y lo que también figura en los partes de este cuerpo municipal son dos expedientes sancionadores contra otros tantos conductores que arrojaron resultado positivo y que se enfrentan a una multa de 500 euros y la retirada de 4 puntos en el carnet de conducir.

Dice Fernando Chico que en los últimos meses se ha detectado un aumento de este tipo de infracciones, quizás por algunos cambios de hábitos. “Últimamente están aumentando los delitos de conducción con bebidas alcohólicas y estamos intensificando la realización de los controles, puesto que al final la gente lo que hace en vez de juntarse en los bares es hacerlo en domicilios y luego acaban desplazándose a altas horas de la madrugada y sí que es cierto que han repuntado las incidencias en los controles de alcoholemia”, detalla el edil de Ciudadanos, que añade que “aunque parte de los jóvenes hacen mayor incumplimiento de las normas, también es cierto que la gente de edad mediana son bastante conocedores de la situación y están respetando en todo momento la normativa”.