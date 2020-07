El aforo se reducirá a un 50% en los bares de Ermua para controlar el brote

El alcalde de Ermua (Bizkaia), Juan Carlos Abascal, ha informado este lunes a Efe que el Gobierno vasco impondrá en este municipio las mismas restricciones decretadas en Ordizia (Gipuzkoa) , por lo que reducirá a un 50% el aforo en bares y restaurantes.

En estos establecimientos, además, no se podrá consumir de pie y el horario de cierre no podrá exceder las once y media de la noche, según ha apuntado.

Estas medidas, que tendrán el rango de recomendación hasta que el Gobierno vasco publique la orden que determine su obligado cumplimento, han sido adoptadas para controlar la propagación del coronavirus, que hoy ha sumado 23 nuevos casos en este municipio, que se añaden a los 48 registrados ayer.

El alcalde ha afirmado que, según le han trasladado responsables del Gobierno vasco, estos casos han estado ligados, en su mayor parte, a las fiestas realizadas por jóvenes en el municipio guipuzcoano de tras el final de los exámenes de EBAU.

De manera indirecta, según ha precisado, se han producido también tras contactos que jóvenes han mantenido en locales juveniles o en salidas entre amigos en Ermua.

En estos momentos, el Gobierno Vasco está haciendo pruebas PCR a familiares y allegados de estos jóvenes para confirmar si padecen o no esta infección.

El alcalde ha incidido en la necesidad de que las personas que den positivo por coronavirus en las pruebas PCR "se confinen y aislen" para cortar la cadena de contagios.

En cualquier caso, ha destacado que tanto el hecho de no guardar el necesario aislamiento, como la organización de "fiestas alternativas" que puedan aumentar el riesgo de contagios, representa un delito contra la salud pública, que puede estar penado con multas de más de 3.000 euros o incluso tener consecuencias penales.

"Con nuestras actitudes estamos poniendo en juego vidas humanas y también nos jugamos el futuro económico y social. No nos podemos permitir nuevos confinamientos. Ahora mismo, no merece la pena organizar ninguna paella ni ninguna actividad que pueda poner en juego vidas humanas y el futuro económico y social. Habrá tiempo más adelante", ha dicho por último.

El alcalde de Ermua advierte de que sancionará la organización de fiestas alternativas en 'santiagos'

El alcalde ha advertido de que la organización de actividades "alternativas" para celebrar las fiestas patronales, suspendidas por la pandemia de coronavirus, representa un "delito contra la salud pública", que será sancionado por el Consistorio.

Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de "Facebook" el primer edil, quien ha asegurado que el Ayuntamiento ha conocido la pretensión de algunos vecinos de organizar "algún chupinazo o actividad de fiestas alternativas".

El alcalde ha confirmado que, según le ha trasladado el Gobierno Vasco, en Ermua se han registrado 48 casos positivos de coronavirus, en un 80% de jóvenes de entre 16 y 22 años y en buena parte ligados a un foco surgido tras la celebración del final de los exámenes de Selectividad.

De la misma forma, ha reiterado la importancia de que las personas que han dado positivo en coronavirus permanezcan aisladas, así como la necesidad de que sus contactos sean sometidos a pruebas PCR para detectar una posible infección.

Sukarrieta

El Ayuntamiento de Sukarrieta también ha apelado en un bando municipal a la "responsabilidad" de los vecinos para que no organicen actos sociales durante las jornadas de fiestas, que han quedado suspendidas por la pandemia de coronavirus.

Responsables locales han explicado que "no tiene ningún sentido" cancelar estos festejos, si los residentes organizan durante estas jornadas cenas, tortilladas y otras actividades sociales, que ponen en riesgo la salud de la población.

Por ello, han pedido a los vecinos que "sigan disfrutando del verano con responsabilidad" y eviten "organizar o participar" en celebraciones grupales.

El Consistorio ha recordado que la decisión de suspender las fiestas fue "difícil", pero resulta "totalmente necesaria para no poner en riesgo" la salud de los vecinos.