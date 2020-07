Zurutuza dice agur: "Me voy muy feliz"

Ya es oficial. David Zurutuza deja la Real Sociedad tras más de 20 años en Zubieta y anuncia que cuelga las botas. Lo ha comunicado en un emotivo y sencillo acto en la sala de prensa del Reale Arena, arropado por todos sus compañeros y acompañado por el presidente del club, Jokin Aperribay. “Es el último representante de una generación que ha hecho mucho por la real, porque hace doce años estábamos en segunda y David representa el final de una generación de Zubieta, que desde los doce años viene nervioso a Zubieta nervioso y hace una carrera larga muy buena en el club. Darte las gracias por lo que has hecho por la real, os ha tocado vivir lo más difícil, empezar donde estábamos, con poco reconocimiento y tirar para arriba, y habéis hecho mucho. Va a recibir la insignia de oro y brillantes del club, pero cuando el campo esté lleno, porque es lo que se merece y es lo que la afición”, señalaba el máximo mandatario txuri-urdin.

Después ha tomado la palabra el ya ex jugador de la Real, que ha expresado sus sentimiento con un comunicado en euskera. “Se me hace difícil habar en estos momentos, son muchos sentimientos juntos. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y ha llegado el momento de decir adiós. Es una escuela de vida la Real, con toda la gente que he estado en Zubieta. El esfuerzo de la familia es muy grande para convertirte en futbolista y el sueño lo conseguí. No me creo estar aquí en este momento. Estuvimos en un momento complicado del club, se apostó por un grupo joven de jugadores y ahora es el momento de dar el testigo a mas gente joven que viene con mucha fuerza, como suele decirse como una moto. He disfrutado mucho en este camino, dentro y fuera del campo. Tengo momentos muy felices y la Real me ha dado muchas cosas. Estoy seguro de que mi momento ha llegado, y tengo que dar las gracias a todo el mundo, también gracias a mi mujer, porque es sacrificado ser la mujer de un futbolista. y gracias a toda la afición por apoyarme siempre y por el griuto de Zuru Zuru”.

Y ya después, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación.

-Grito de guerra. “El ‘zuru zuru’ me ha dado siempre mucha fuerza y mucho cariño, me ha servido para no bajar nunca los brazos, porque los aficionados son siempre muy importantes para nosotros".

-No hubo marcha atrás. “Lo tenia muy claro desde antes del confinamiento, quería acabar este año, mi época en la Real ha acabado, y hay que ser consciente de ello, hay que dar paso a los chavales jóvenes”.

-Con qué se queda. “Ya haber hecho todo esto con la Real sí que es algo que hace sentirme orgullo, el final con toda la gente que está aquí y las palabras toda la gente me hacen sentirme muy agradecido”.

-Qué le pasa por la cabeza. “Me pasa que estoy muy feliz, estoy contento de acabar un época, estoy convencido de la decisión que tomo, siento que estamos ante una Real que va a marcar una época porque pisa el acelerador, la afición va a disfrutar, a estos chavales que los cuiden porque si no remamos todos vamos a dar bandazos, porque aquí se trabaja todos juntos y se trabaja siempre mucho”.

-Momentos especiales. “Momentos hay muchos, ha sido una trayectoria muy larga. Han sido muchos años y he vivido grandes cosas, en el primer equipo se multiplican mas la emociones por todo lo que acarrea. Es verdad que el ascenso fue muy bonito por el peso que nos quitamos. Me quedo con todo, no quitaría nada de mi carrera, incluso las lesiones, son parte de mi carrera. Si no aceptas que habrá lesiones no te dediques a esto, porque también he aprendido mucho”.

-Veterano. “No me veía en ese papel, siempre he estado en segundo plano y el cargo me ha llegado de repente. Pero lo he disfrutado mucho, no se si los chavales han aprendido algo, no se si les he dado muchas lecciones, pero espero que con mi forma de ver la vida hayan aprendido algo”.

-Sueños cumplidos. “Cuando empecé a jugar con cinco años a fútbol nunca me plantee nada, las cosas surgieron, vas pasando fases, te vienen cosas, y ahora pienso que lo he disfrutado y he vivido a tope todo eso, y mirando atrás, pues sí, te puedo decir que ha sido un sueño todo lo que he vivido. Ha sido una alegría y una gozada poder vivir todo esto".

-Natural en sus declaraciones. “Siempre se me ha achacado ser diferente, el comentario ha estado ahí, expresarme más de lo que debiera. Veo la vida así, intento hacerlo así, y hacerlo de otra manera para mi era inviable, yo lo sentía así. Lo que pasa aquí desde fuera no se puede apreciar, porque lo vivimos. Si alguna vez he ofendido a alguien, lo siento mucho, pero estoy súper tranquilo, porque he dicho cada cosa como la pensaba en cada momento. Siento si alguna vez la he cagado".

-Qué le quedaba por conseguir. “El pichichi en ningún momento me pasaba por la cabeza, pero este año estar ahí a punto de tocar el caramelo de la copa, pero por la pandemia se ha pospuesto y me quedo fuera pero la voy a disfrutar como un aficionado más”.

-Tristeza por no jugar la final. “Pena sí, porque hemos estado conviviendo todo el año y he estado muchos lunes pegándome con los compañeros que son los días duros después de los partidos, y me siento un poco partícipe de la copa”.

-El futuro. “Tengo muchas cosas en la cabeza, demasiadas, me tengo que centrar un poco, desconectar de todo esto, porque tiene un sacrificio muy grande, exige mucho, no se si la gente es consciente de lo que es ser jugador de fútbol, porque estas toda la semana pendiente de estar bien y eso al final es un gran sacrificio, llevo muchos años cuidándome porque me gusta estar bien para el partido y me apetece desconectar de todo esto, y estar más tiempo con la familia, mi mujer y mis hijos, y algo tan simple como comerte unas rabas los domingos lo voy a poder hacer, parece simple pero lo voy a poder hacer".

-Manteo de sus compañeros. “Fue algo que no me lo esperaba, muy especial y bonito para mí, son cosas que te llevas y estoy muy agradecido, espero que no se rompa todo lo que se ha construido este año, y a seguir ganando cosas porque con este entrenador y estos jugadores se pueden conseguir grandes cosas, y con este director que tenemos se puede conseguir”.

-Evolución del club. “Cuando llegué era una Real con muchos menos medios, veníamos de Segunda, aunque la ilusión y fortaleza era muy grande, y la que me voy es otra Real, veo mucha calidad, mas versátil. Se ve solo el resultado, pero para que estos chavales hayan llegado ahí, hay un gran trabajo detrás, desde los trece años que entré yo, hay una evolución increíble en las categorías inferiores. Se adaptan súper fácil y eso es el trabajo que se hace detrás, me voy súper tranquilo, con una gran Real, espero que estén muchos años, que sean igual de felices como lo he sido yo, pueden salir a otro sitio, pero si pueden que se queden, porque aquí se vive muy bien".