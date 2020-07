Control de acceso en la Plaza de los Fueros el día 24 en las 'NO Fiestas de Tudela'

El Ayuntamiento de Tudela ha presentado hoy el dispositivo de seguridad de las 'no-fiestas' de la capital ribera, cuya primera misión es el control de la seguridad sanitaria el día 24 de julio, con un dispositivo policial que cerrará la entrada a la plaza de los Fueros en tres puntos (calle Muro, pasadizo de la Casa Cuna y trasera de la Casa del Reloj en el Queiles) y controlará los otros cuatro accesos (Yanguas y Miranda, Gaztambide-Carrera, Eza y Huarte Doña María) para evitar aglomeraciones de gente y que se supere un aforo máximo de 800 personas en la plaza.

El dispositivo estará integrado por operativos de Policía Foral, Municipal, Nacional y Guardia Civil. Los agentes, reforzados por patrullas de Pamplona, además de velar por lo que pueda ocurrir desde las 10.45 horas, se desplegarán una vez pasadas las 12.00 horas, para vigilar las calles y bares del casco antiguo, donde se recuerda que únicamente se puede consumir en las terrazas, no de pie en grupos por la calle.

En todos los casos, la mascarilla, si no se está consumiendo, es obligatoria y hay que respetar el aforo de los locales y el distanciamiento social. Protección Civil colaborará en labores de información desde los puntos de control de acceso a la plaza de los Fueros.

Haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, el Alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que ha estado acompañado del jefe de la Policía Municipal, Juan Cruz Ruiz, y de la edil de Festejos, Verónica Gormedino, ha insistido en que "no hay fiestas, no hay cohete de Tudela, el Ayuntamiento no ha organizado ni organizará ningún acto relacionado con las fiestas porque el programa se suspendió por completo".

En este sentido, ha adelantado una serie de medidas que se recogerán en un bando de Alcaldía que se publicará hoy mismo, y que pasan por, entre otras cosas, "la prohibición de los botellones en la ciudad". De esta forma, cualquiera que tome parte en una de estas reuniones de alto riesgo de transmisión "se enfrentará a sanciones de 300 euros por persona".

Tampoco habrá horarios especiales para los bares, ni estarán autorizadas las barras en la calle o hacer brasas en la vía pública.

"Los datos del último fin de semana llaman más que nunca a andar con pies de plomo. No podemos pasar de nuevo por confinar a nuestros mayores, perder el control de la pandemia o hundir nuestra imagen arrastrando a nuestros negocios y manchando el atractivo turístico y cultural de nuestra ciudad", ha dicho Alejandro Toquero.

En cuanto al papel de los actores implicados en las no-fiestas, el alcalde ha agradecido la respuesta de las siete peñas de la ciudad, que han decidido cerrar sus instalaciones estos días, y su disposición en una reunión mantenida con la edil de Festejos, Verónica Gormedino, "sabemos que facilitarán las cosas", han apuntado.

En esta línea, ha lanzado su apoyo al sector hostelero y les ha pedido que no duden en "llamar y contar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si alguna situación se les va de las manos; "estamos para ayudarles, ellos no deben enfrentarse con nadie", ha recordado.

Sobre otros asuntos relacionados con las "no-fiestas", el alcalde ha anunciado que acudirá a la misa de Santa Ana del día 26 que será presencial aunque con restricción de aforo.