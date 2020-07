Primeras multas en Borriana por no llevar mascarilla

El Ayuntamiento de Borriana ha reforzado durante el pasado fin de semana el operativo organizado para controlar el uso obligatorio de mascarillas decretado por la Generalitat, evitar aglomeraciones y el consumo de alcohol en la vía pública, realizar inspecciones en los establecimientos de hostelería y restauración y hacer cumplir los distanciamientos y horarios de cierre, así como las medidas de seguridad frente al coronavirus.

Como consecuencia, la Policía Local ha interpuesto las primeras 4 multas a jóvenes que no llevaban la mascarilla adecuadamente durante este fin de semana en plazas de la zona marítima, unas infracciones que podrían acarrear sanciones de hasta 3.000 euros. Aunque, también han confirmado que los y las burrianenses están respetando de forma generalizada la obligación de usar mascarilla, y su uso está siendo generalizado en la mayor parte de la ciudadanía.

Asimismo, la Policía Local ha detectado menor afluencia y aglomeraciones en los chiringuitos y locales de ocio, pero un aumento de fiestas o encuentros privados con grupos de amigos y amigas. En ese sentido, ha recordado que también es recomendable en los espacios privados las medidas de seguridad y uso de mascarillas, por lo que se velará igualmente por su cumplimiento.

Además, durante el fin de semana desalojaron a grupos de jóvenes que realizaban botellones,dentro del operativo especial para evitar el consumo de alcohol en la vía pública y las aglomeraciones de jóvenes.

En el dispositivo de la Policía Local de Burriana para velar por el cumplimiento de las nuevas medidas adoptadas para una mayor protección ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, también se está utilizando un dron que advierte en las zonas de afluencia nocturna de jóvenes de las recomendaciones de las distancias de seguridad y del uso de mascarillas.

La alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, ha mostrado su preocupación porque “el riesgo de contagio es alto, tanto en las fiestas privadas con amigos como si no se toman las precauciones debidas en los locales de ocio” y en estos momentos, ha avisado, “la salud de todos está en juego y tenemos que extremar las medidas higiénico-sanitarias preventivas y de seguridad para controlar y evitar contagios y rebrotes de la Covid-19 en Burriana, que podrían conllevar un confinamiento". Por ello, ha advertido, “se va a ser inflexible y se multará a todas las personas que no lleven la obligada mascarilla”.

Maria Josep Safont ha apelado a la necesaria corresponsabilidad tanto de la ciudadanía como de la hostelería y el ocio nocturno, "la gran mayoría cumple escrupulosamente todas las recomendaciones, por lo que este es un mensaje dirigido especialmente a aquellos que no lo hacen".

La nueva normativa publicada el sábado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) contempla medidas encaminadas al uso de mascarillas por parte de la población, que incluye la obligatoriedad de usar mascarilla en todo momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público.

También se recomienda en espacios privados abiertos o cerrados cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal de metro y medio. El aforo en los chiringuitos, terrazas de bares y restaurantes será del 100% si se cumplen las medidas de distanciamiento y en locales de ocio cerrados no se podrá superar el 30% del aforo.

Sin embargo, este uso no es obligatorio en playas y piscinas, así como en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Tampoco lo es durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que resulte incompatible su uso; y en las actividades infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo de convivencia estable.

Las mascarillas no se exigen para las personas que presenten enfermedades o dificultades respiratorias que puedan verse agravadas por su uso.