Y este fin de semana, el Gran Premio de Andalucía

Cuando el eco del Gran Premio Red Bull de España, aún no se ha apagado, dada la intensidad que nos ofreció en este primera carrera post Covid con la primera victoria en su palmarés en MotoGP para el piloto francés Fabio Quartararo y la espectacular remontada del español Marc Márquez que finalizó lamentablemente en caída y lesión, a los que hay que sumar el triunfo del español Albert Arenas en la categoría de Moto3, segundo consecutivo de la temporada y las también victorias de Luca Marini en Moto2 (con pódium para el español Jorge Martín), y Eric Granado en el Copa del Mundo de MotoE, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto se encuentra preparado para acoger el segundo Gran Premio consecutivo programado en su pista, el Gran Premio Red Bull de Andalucía, en el que ya se trabaja para que finalice con éxito al igual que lo fue el disputado el pasado fin de semana en el que todos, organización del mundial, pilotos y equipos, gobierno de la ciudad, alabaron la labor y el trabajo realizado a pesar de las nuevas exigencias y el cambio en los protocolos de seguridad marcados por la organización.

Las temperaturas, volverán a ser un hándicap para todos, quizás, algunos grados menos este fin de semana, según apuntan las predicciones, pero sin duda, el termómetro también será protagonista y tendrán todos que adaptarse.

El Gran Premio Red Bull de Andalucía, a disputar este fin de semana, días 24, 25 y 26 de julio, arrancará como es habitual con la rueda de prensa pre-evento que tendrá lugar el jueves día 23 y a la que están citados los pilotos: Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Jack Miller, Cal Crutchlow y Albert Arenas. En el caso de Crutchlow, hoy estaba previsto su operación en Barcelona tras la caída en el warm up donde se fracturó el escafoides por lo que habrá que esperar finalmente si podrá o no estar en esta comparecencia.

MotoGP

El Gran Premio de Andalucía sin la presencia de Márquez, se presenta con dos claros favoritos. Por un lado, el ganador del Gran Premio de España, el francés Fabio Quartararo, que realizó un fin de semana perfecto adjudicándose la pole y logrando una victoria contundente en la que también se vio favorecido por la caída del español Marc Márquez con el que a buen seguro habría tenido que disputar la primera plaza del cajón si el piloto de Honda no hubiese sufrido la caída. Pero, en el argot de las carreras, estas no se terminan hasta que no se baja la bandera de a cuadros y en este caso, quien vio primero la bandera fue el joven francés que rubricaba con su victoria un fin de semana excelente de trabajo y se resarcía del amargo trance que le aconteció en Jerez en 2019 cuando tras partir desde la pole, primera que conseguía en la categoría batiendo el récord de precocidad, se veía obligado a retirarse por avería mecánica en su moto cuando le disputaba la carrera a Márquez. Por otra parte, otro de los favoritos será a buen seguro Maverick Viñales que realizó también un gran trabajo durante todo el fin de semana rubricado con una segunda posición que pudo haber sido más si no hubiera sufrido con los neumáticos en carrera. Pero como el mismo confirmó tras la carrera, "la segunda plaza es un buen resultado, son 20 puntos en el campeonato y ahora tenemos una segunda carrera en Jerez. Creo que tenemos un gran potencial".

Junto a las Yamaha de ambos, también habrá que seguir de cerca las evoluciones de los pilotos Ducati, Andrea Dovizioso y Jack Miller que lograron finalizar en tercera y cuarta plaza, con Franco Morbidelli y Pol Espargaro en la quinta y sexta plaza.

Clasificación del Campeonato: 1.-Fabio Quartararo 25 puntos 2.-Maverick Viñales 20 3.-Andrea Dovizioso 16 4.-Jack Miller 13 5.-Franco Morbidelli 11 6.-Pol Espargaro 10…

Moto2

Moto2, al igual que Moto3, es una categoría abierta donde las diferencias son mínimas entre los participantes, si bien, en estas dos primeras carreras los pilotos que han pisado pódium como Tetsuta Nagashima, líder del campeonato, Luca Marini, Lorenzo Baldassarri, Jorge Martín y Enea Bastianini, son a priori los que cuentan con más opciones de llegar a esta tercera prueba de la temporada con la aureola de favoritos a la victoria pero, para ello, deberán trabajar duro para tratar de estar lo más adelante posible en la parrilla de salida de la carrera del próximo domingo programada a las 12.20 horas. Por su parte, el gaditano Marcos Ramírez acabó por los suelos aunque pudo reemprender la marcha para finalizar vigésimo tercero que le sabe a poco y a buen seguro querrá sumar este próximo fin de semana sus primeros puntos de la temporada.

Clasificación del Campeonato: 1.-Tetsuta Nagashima 45 puntos, 2.-Lorenzo Baldassarri 28, 3.-Luca Marini 25….6.-Aron Canet 19 7.-Jorge Martín 16

Moto3

El piloto español del equipo Gaviota Aspar Team, Albert Arenas es uno de los principales favoritos a repetir victoria en Jerez, Gran Premio Red Bull de Andalucía, tras su brillante actuación en la carrera del pasado domingo donde estuvo siempre delante en un correoso grupo de más de 15 pilotos pero dando la sensación de control, y ello lo rubricó en la última curva de la última vuelta donde sacó partido a las siempre complicadas últimas vueltas en grupo en la que todos se posicionan para tratar de subir al pódium y un mínimo error puede hacerte perder muchas posiciones. En este caso, Arenas, salió victorioso, sumando unos nuevos 25 puntos que a los 25 que ya contaba desde su triunfo en la prueba inaugural de Qatar, lo encumbra al liderato con 50 puntos, 14 más que el segundo clasificado, el japonés Ai Ogura (36 puntos) y 30 más que el tercer clasificado el británico John Mcphee que fue el perjudicado en la última curva cuando de posicionarse a la victoria, fue tocado por el italiano Vietti terminando en el suelo y con un "0" en su casillero.

Clasificación del Campeonato: 1.-Albert Arenas 50 puntos 2.-Ai Ogura 36 p 3.-John Mcphee 20 4.-Jaume Masia 19 p 5.-Tatsuki Suzuki 19 p….8.-Raúl Fernández 16 p…

MotoE

La primera prueba 2020 de la Copa del Mundo de MotoE que se estrenaba en Jerez, contó con un claro dominador en la figura del piloto brasileño Eric Granado, autor de la pole en la jornada del sábado. Granado, firmó con autoridad la victoria del domingo y presenta credenciales para conseguir el doblete este próximo fin de semana. El campeón en título, Matteo Ferrari y el suizo, Dominique Aegerter, que a pesar de ser nuevo en la categoría se ha adaptado rápidamente a la misma, no en vano, fue de los pilotos más rápidos en entrenamientos rubricando su buen hacer con el tercer cajón del pódium, son a priori también contendientes a la victoria en Jerez. Destacaron las evoluciones de los españoles Jordi Torres que finalizó sexto en carrera y el andaluz Alejandro Medina que fue séptimo. Todo se verá este próximo domingo a la 10.05, hora en que está fijada esta prueba, segunda de la temporada.

Clasificación del Campeonato: 1.-Eric Granado 25 puntos 2º Matteo Ferrari 20 puntos 3.-Dominique Aegerter 16 p 4.-Lukas Tulovic 13 p 5.-Mattia Casadei 11 p, 6.-J.Torres 10 p 7.-Alejandro Medina 9 p.