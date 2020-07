Les Festes Majors es reinventen a causa de la Covid.

Tant Escaldes-Engordany com Sant Julià de Lòria, que les celebren el proper cap de setmana, aposten pel públic familiar, els artistes del país o en català, els concerts de petit format i els actes de dia per evitar aglomeracions i garantir la seguretat.

Així, Escaldes ha decidit adaptar la Festa Major a la situació sanitària i farà un programa molt familiar. No faltarà ni el ball de Santa Anna ni la Maravella que s'han reorientat per evitar els contactes.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha afirmat que enguany "només hi havia dues opcions: o susprendre la Festa Major o readaptar-la a les condicions sanitàries derivades de la Covid". Juntament amb la Unió Proturisme, organitzadora dels actes, s'ha dedicit fer un programa amb aforaments limitats, ús obligatori de mascareta i sense actes nocturns primant la seguretat.

Hi haurà una gran varietat d'espectacles que arrencaran divendres dia 24 amb el DJ Montalvo, que adaptarà el repertori per fer un concert amb el públic assegut; i un Tribut als U2.

Continuarà dissabte 25 amb el concert Els40 Pop d'aquesta emissora amb Miquel Abras i Salva Racero (19h); i l'actuació de l'orquestra Maravella en format concert al Prat del Roure (19:30h). I es tancarà diumenge amb Patxi Leiva (19h).

Hi haurà també espectacles infantils que no impliquin contacte com un mag i un fakir; havaneres i el Mercat de Pagès, amb productes artesans que enguany no tindrà degustacions per raons sanitàries.

S'han eliminat les food trucks i tampoc hi haurà servei de bar per garantir la seguretat, tal i com ha posat de relleu el president de la Unió Proturisme, Jaume Ambor.

Com a novetat, enguany el comú impulsa la iniciativa dels Menús de Festa Major als que s'han sumat una trentena d'establiments de la parròquia; i per animar la part alta, a la plaça Santa Anna, s'habilitarà un escenari perquè artistes del país, des de cantants i fins a monologuistes o mags, puguin actuar prèvia reserva al web de la corporació. Aquesta activitat, anomenada "Contracorrent" anirà més enllà de la Festa Major i durarà tot el període estival.

Sant Julià aposta pel públic infantil

De la seva banda, Sant Julià, que també arrenca la festa major aquest divendres, ha decidit apostar pel públic infantil i la seguretat.

Així, 200 persones com a màxim podran assistir als concerts que enguany fa especial èmfasi en els infants.

Aquest dimarts s’han presentat els actes que tindran lloc des d’aquest divendres fins el proper dimarts readaptats a la nova normalitat.

La cònsol menor, Mireia Codina, ha explicat que "enguany no s’han pogut organitzar esdeveniments que pleguin grans multituds de persones i els concerts acabaran a les nou del vespre". Totes les activitats estan validades pel ministeri de Salut seguint els protocols establerts, posant de relleu que "aquest any els protagonistes són els més petits".

Actes tradicionals com el Ball de la Marratxa que es celebrarà el proper dilluns a les 6 de la tarda, canvia d’ubicació i es farà a la plaça de la Germandat. De fet, aquest serà l’espai reservat per als concerts que tindran un aforament màxim per a 200 persones i no s’haurà de reservar amb cita prèvia. Aquest any tots actes musicals estaran formats per grups del país com els Punkers Love The 80’s, Pas’n’fals (que també actuaran a Escaldes) o Madretomassa.

Pel que fa a les activitats esportives, enguany s’han reinventat com per exemple aquest dissabte la piscina del Centre esportiu estarà oberta a tots els públics amb reserva prèvia i es farà una gimcana per a infants i joves de 8 a 14 anys, sempre amb nuclis familiars. També hi haurà trial a Fontaneda, tenis taula, tir al plat o fins i tot motos elèctriques.

Segons la cònsol menor, el pressupost d’aquest any és la meitat del què s’havia previst.