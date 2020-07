Llega a Fibes 'La Gran Noche de los Musicales'

Las grandes voces del teatro musical español, reunidos junto a una orquesta de 80 músicos, brindarán un recorrido por los musicales más emblemáticos, una noche de emociones llena de sorpresas.

Daniel Diges, Gerónimo Rauch, Jana Gómez, Joseán Moreno y Judith Tobella, acompañados por el Sinfónico Liceo de Moguer bajo la dirección de Iván Macías, nos hará disfrutar de una noche inolvidable, haciendo un recorrido por los grandes musicales de la historia, entre lo que no faltaran ‘Los Miserables’, ‘El Fantasma de la Ópera’, ‘El Médico’, ‘Wicked’, ‘In the Heights’, ‘Jecky & Hyde’, ‘Cats’, The Greatest Showman’, y muchos más.

En Hoy por Hoy Sevilla seguimos conociendo a estos grandes artistas que harán las delicias de los espectadores. En esta ocasión, Salomón Hachuel ha hablado con Iván Macías, director de ‘La Gran Noche de los Musicales’:

Compositor, director, pianista y productor español considerado por la crítica especializada como uno de los mejores músicos de su generación.

Con la edad de 13 años consiguió el título de profesor de piano con Matrícula de Honor por unanimidad y Premio Honorífico Fin de Carrera, obteniendo posteriormente el título de profesor superior de piano también con Matrícula de Honor por unanimidad. Posteriormente estudia el Master en Composición e Instrumentación de Música para Cine y Televisión por la Berklee Collegue of Music (Boston).

Estudia en los conservatorios de Huelva, Superior de Sevilla, y Real de Madrid, obteniendo el postgraduado de interpretación pianística por la Universidad de Alcalá de Henares.

Muy joven conoce al compositor Primitivo Lázaro, con quien trabajó intensamente su obra, que fue el inicio de un estudio profundo de la música española para piano, motivo por el cual es invitado al Festival “Piano aux Jacobins” en Toulouse, donde es aclamado por la crítica situándolo corno uno de los mejores pianistas europeos del momento, "un pianista con enorme personalidad y carisma, capaz de crear en todo el público, que acabó en pie aplaudiendo, una enorme emoción".

Desde los 18 años compagina su labor artística con la labor docente, siendo el creador y director del Liceo Municipal de la Música de Moguer, centro de referencia de la formación musical y escénica.

Preside la Fundación Musical “Primitivo Lázaro”, centrada en facilitar el acceso a la música y las artes, y en la promoción de la música española, principalmente la figura de Primitivo Lázaro.

Los reconocimientos en su tierra a su trabajo han sido continuos, habiéndole sido otorgado el premio Onubense del Año tanto a su persona como al Liceo, siendo elegido andaluz del futuro de la cultura en el año 2009, y siéndole otorgada la bandera de Andalucía de las Artes en el año 2020.

En su faceta compositiva destaca como compositor de “El Médico” El Musical, el musical número uno de la crítica en la temporada 2018-2019 en Madrid, obteniendo 5 Premios en los "Premios del Teatro Musical" y 11 Premios del Público "Broadwayworld", convirtiéndose en el musical más premiado de la temporada.