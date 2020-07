Rosa Álvarez sigue en el CB Lanzarote Puerto del Carmen para saborear la Liga Guerreras Iberdrola en su isla

Semana clave para el CB Lanzarote Puerto del Carmen antes de empezar la pretemporada de cara a la próxima temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. La última jugadora en renovar ha sido uno de los bastiones de las amarillas, la incombustible Rosa Álvarez.

Rosa Álvarez ya tiene experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola pero tiene más que claro que disfrutar de la élite del balonmano femenino español en casa, en su querida isla de Lanzarote, es otra cosa totalmente distinta. La renovación de Rosa con el equipo tiñosero se suma a las de Atteneri Morales, Beatriz Betancort, Mary Sánchez, Neus Llorens y las hermanas Lucía y Cristina Betancort y los fichajes de la argentina Cati Benedetti, la chilena Antonella Piantini y la francesa de origen bosnio Sladjana Topic.

Para el director técnico amarillo, Miguel Ángel Lemes, Rosa Álvarez “es una de las jugadoras que ya sabe cómo se las gastan en División de Honor. Creo que su nivel se corresponde con esta categoría y lo ha demostrado, por lo menos en los dos años en los que yo he estado en el banquillo. Estamos ante una jugadora intensa, tanto en los entrenamientos como en los partidos, con buena dirección de juego y un desequilibrante uno contra uno.

A nivel defensivo es muy astuta tanto en sacar faltas en ataque como en robos de balones. A pesar de su poca estatura es capaz de lanzar desde el exterior pero, sobre todo, destaca por su actitud y sacrificio en todos los partidos. Creo que demostrará que lo que vivió en Guardés hace cuatro años no fue de casualidad. Y lo demostrará con el equipo de su tierra, con el que siempre ha querido jugar en la máxima categoría”, concluye Lemes.

Rosa Álvarez mira al futuro próximo del equipo en la Liga Guerreras Iberdrola y se le iluminan los ojos con el brillo que acompaña a los valientes, “casi que no nos lo creemos todavía pero estamos con mucha ilusión y muchas ganas de que abran la cancha para poder entrenar pero hay que tomárselo con paciencia, espero que en breve podamos pisar la cancha y tocar balón porque estamos un poco cansadas de pesas aunque son necesarias porque la fuerza en el balonmano es importante y en esta categoría mucho más, la fuerza y la velocidad, y trabajando las pesas estamos haciendo un buen entrenamiento. Durante el confinamiento he realizado un buen entrenamiento en casa y, cuando pudimos salir, no he parado, empezamos a correr y las pesas.

Para la veterana tiñosera “lo más importante es la ilusión, eso nunca pueda faltar, con 36 años ya cada temporada la tomo con esa ilusión de entrar en la cancha e intento transmitir a las que vienen desde abajo que lo den todo cada partido y disfruten cada entrenamiento, que lo den todo porque luego se ve en los partidos. Sobre Sladjana Topic, de 37 años, también veterana, vemos la retirada quizás un poco más cerca y cada año que queremos seguir lo tenemos que hacer con toda la ilusión y el entusiasmo, dar el callo hasta que el cuerpo aguante.

Los fichajes se complementan muy bien con el equipo que ya teníamos, tenemos una manera de jugar y el entrenador ya sabe lo que quiere para el equipo. Sladjana nos va a venir muy bien en la defensa, un refuerzo muy importante para el pivote. Cati nos hacía falta porque no teníamos zurda y nos va aportar muchísimo y la portería con Made y Antonella es super completa, se compaginan bien y van a aportar mucho.

El equipo se complementa bien, las de fuera aportan mucho al equipo y el conjunto sigue con las señas de identidad de siempre, el contraataque y el juego rápido y este año tenemos que reforzar la defensa. Tenemos ya muchas ganas de entrenar en conjunto, de entrar en la cancha. Los imposibles no existen, al menos para mí no, y el 12 de septiembre vamos a ir a por la victoria, tenemos que entrenar con ese objetivo y vamos a ir a por todas. Empezar en Galicia sin público sería una pena, no pode empezar en La Guardia con el infierno de La Sangriña pero, si por cuestiones sanitarias así tiene que ser, iremos a competir de todas formas”, concluye la jugadora tiñosera.