Mel: "Debemos conocer de qué dinero disponemos; tenemos que acertar"

El técnico madrileño de las Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ofreció su última rueda de prensa de la presente temporada tras vencer 5-1 al descendido Extremadura, siendo el partido de lo más intrascendente, por lo que las preguntas se enfocaron en otros aspectos.

Entiende que con la reducción presupuestaria de cerca del 40% que se producirá de cara al próximo curso “nosotros tenemos claro el proyecto y por eso la gente joven ya no es futuro, sino presente. Estoy contento con todos los chicos que estuvieron durante el año porque todos los futbolistas han crecido esta temporada a pesar de que las incidencias por las que hemos pasado no nos permitieron tener estabilidad en la tabla".

Su intención es la de “sacarles el 100% de lo que llevan dentro y que sean mejores futbolistas para hacer un mejor equipo. Cuando estuvimos todos hicimos once partidos a buen nivel con 19 puntos, lo que demuestra que es una pena que esos puntos que nos dejamos, porque nos habrían dado otra situación en la tabla. Mi objetivo personal es hacer mejores a los futbolistas, que saquen el 100%”.

"No sé si es virtud o defecto”, añade, “pero soy entrenador de club”. Intenta “favorecer la labor de todos y seguramente por eso estuve cuatro años en el Rayo y seis en el Betis. El objetivo lo marcará el club, en función del presupuesto y la realidad social. Soy un entrenador ambicioso también y eso es necesario en el fútbol profesional, de lo contrario no sales de la vulgaridad", declaró.

El de este lunes fue el último partido del joven tinerfeño Pedri como amarillo, explicando que “me he despedido de Pedri como si no volviera a verle más por aquí. Soy optimista, pero si fuera el entrenador del Barça me lo quedaba porque tiene un nivel fantástico".

Con la temporada acaba, cree que “el trabajo que tiene el club es reinventarse y Luis Helguera ya está trabajando en ello. Sabe que Pedri, Galarreta y Varela no estarán y tenemos un interrogante muy grande con Juanjo Narváez. Les he dicho a los futbolistas que el 10 de agosto nos vemos otra vez, pero que se olviden de mí porque la temporada será exigente".

De cara a lo que quiere para el próximo curso reconoció que “tengo que sentarme con Helguera, porque no sólo está lo deportivo, sino lo económico. Eso es tarea del club y por eso debemos conocer de qué dinero disponemos, qué refuerzos necesitamos porque tenemos que acertar".

De la actuación del tinerfeño Kirian dijo que está “mucho mejor y dio un paso adelante hace unas semanas. Es el Kirian que quiero ver el año que viene”. Mientras que de Josemi añadió que “también suma y es bueno para el club".

La mala noticia la trajo el joven canterano Pol, que se tuvo que retirar al poco de debutar: "Era un día importante para Pol y fue una desgracia; esperemos que no sea nada porque tiene un gran futuro por delante".

Por último, se le preguntó por su opinión sobre el aplazamiento del partido Deportivo – Fuenlabrada, diciendo que "es normal que se juegue el resto de la Liga porque si me dicen que este partido no vale y que se deba repetirse, yo dejo el fútbol".