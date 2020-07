Punto y final a 23 años de fútbol profesional en Soria

En su noche más amarga, el Numancia baja a Segunda división B. No dependía de sí mismo, tenía que ganar y esperar. Y ganó, 2-1 al Tenerife, con dos buenos goles de Zlatanovic y Curro Sánchez, tras la igualada momentánea de Sipcic para el el cuadro canario. Pero también lograron la victoria Lugo y Albacete, con lo que las aspiraciones sorianas se esfumaban definitivamente con el gol de los manchegos en Cádiz, casi al final. Con el descenso terminan 23 años consecutivos en el fútbol profesional.

ficha técnica Numancia: Dani Barrio; Iván Calero, Admonio, Bernardo, Héctor Hernández; Nacho (Gus Ledes, m. 83), Escassi, Erik Morán, Curro Sánchez (Moha, m. 71); Higinio y Zlatanovic (Marc Mateu, m. 66). Tenerife: Dani Hernández; Luis López (Javi Muñoz, m. 52), Scipcic, Carlos Ruiz, Álex Muñoz; Shaq Moore, Milla, Undabarrena (Aitor Sanz, m. 69), Elliot (Suso, m. 78); Jorge (Dani Gómez, m. 52) y Joselu (Bermejo, m. 69). Goles: 1-0, m. 10: Zlatanovic; 1-1, m. 60: Scipcic; 2-1, m. 63: Curro Sánchez. Árbitro: Ávalos Barrera (C. Catalán). Amonestó a Higinio, Curro Sánchez y Calero (Numancia) y a - (Tenerife). Incidencias: Peñas y aficionados del Numancia volvieron a recibir al equipo a su llegada al estadio de Los Pajaritos en los prolegómenos del encuentro, como ya ocurrió en los partidos anteriores en casa ante el Oviedo, Extremadura y Ponferradina.

Las alineaciones iniciales eran contrapuestas en esta última jornada, jugándose la vida el Numancia, con toda su artillería, mientras que el Tenerife, ya de ‘vacaciones’, variaba mucho su once. A las primeras de cambio, el primer aviso del Numancia, con un lanzamiento de falta de Curro Sánchez, que intentó sorprender a Dani Hernández, pero el cancerbero chicharrero reaccionó a tiempo para desviar a córner. Desde ese momento el equipo canario tomó la iniciativa, buscando hacer daño por los costados. Pero en el 10, Zlatanovic desde el semicírculo central sí logró sorprender al portero visitante con una espectacular vaselina y adelantar así a los suyos. Otro golazo del serbio, tras el anotado dos jornadas antes frente a la Ponferradina. De sustos iba la tarde, otra vez Zlatanovic, desde casi la banda, quiso colársela a Dani Hernández por el palo corto, pero esta vez el cancerbero venezolano cubrió bien su portería. Se creció el Numancia tras el gol. Tardó 25 minutos el Tenerife en disparar a puerta. Lo hizo Luis Milla desde la frontal, pero bien colocado atrapó Dani Barrio. Otra buena acción de Zlatanovic, con cañito en el área acabó en córner, tras el que Calero disparó con la zurda desviado. Admonio y Bernardo, los centrales rojillos, protagonizaron sendos remates de cabeza, pero sin puntería. Tuvo el 2-0 Escassi, pero el malagueño no llegó por poco al pase de la muerte de Nacho desde el costado derecho. Tímida reacción chicharrera, con arrancada de Luis Milla y disparo alto desde lejos. Otra vez Milla lo intentó, desde la izquierda, pero de nuevo lejos del marco soriano. Así se llegó al descanso, con la buena noticia del gol del Mirandés en el descuento ante el Lugo, que en ese momento, sumado al empate del Albacete en Cádiz, daba la salvación al Numancia de forma matemática. La jornada (salvo por el suspendido Deportivo-Fuenlabrada) se jugaba también para los sorianos en el Ramón de Carranza y el Anxo Carro.

La segunda mitad comenzó casi con la primera, con el Numancia achuchando, con un disparo desviado de Calero tras un córner. Seguían atacando los rojillos, pero sin claridad en los metros finales, mientras Rubén Baraja movía su banquillo, dando entrada a Dani Gómez, habitual delantero titular en el esquema canario. Otro disparo lejano de Calero, que rebota en la defensa y acaba en córner, tras cuyo saque no hubo acierto en el remate. Pero llegó el gol canario. Falta botada por Luis Milla que Scipcic desvió al fondo de la red con la cabeza. Mazazo que no llegó a noquear al Numancia, porque en un contraataque Curro tiró de sangre fría y desde la frontal soltó un zapatazo raso junto a la base del poste izquierdo de Dani Hernández. Transcurrían los minutos, el Numancia ganaba, pero el segundo gol del Lugo ante el Mirandés noqueaba clasificatoriamente a los sorianos. Sin nada trascendente en Los Pajaritos, en Cádiz el Albacete marcaba en el 88’ de penalti y mandaba al Numancia a Segunda B. Casi empató el Tenerife con un lanzamiento de falta desviado de Luis Milla y con un cabezazo de Álex Muñoz que despejó Dani Barrio. Terminó el partido con victoria soriana, pero pendientes de Cádiz, donde el Albacete seguía ganando. No se movieron ninguno de los marcadores y se consumó el descenso a Segunda B.