Ahir es va disputar l’última jornada a Segona Divisió, però es va suspendre el Deportivo-Fuenlabrada després que diversos jugadors del Fuenlabrada donessin positiu per coronavirus. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ Antón Meana ens ha explicat detalls de la situació actual i hem analitzat la polèmica per la suspensió del partit amb en Santi Ovalle, en Bruno Alemany i l’Adrià Soldevila. Meana ha afirmat que “en principio sí se va a jugar el Deportivo-Fuenlabrada pero todavía no hay información al respecto”.

“Están esperando a las pruebas que se han hecho esta mañana, toda la expedición del Fuenlabrada ha sido sometida a otro test. No queda claro cuando van a poder jugar porque a lo mejor hoy saltan más positivos porque la evolución de los casos depende de la persona”, ha dit Meana.

Antón Meana ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ la cronologia d’aquests últims dies al Fuenlabrada i ha afirmat que un jugador i tres treballadors del club van donar “paràmetres alterats”, van quedar aïllats i no van poder viatjar a La Corunya. “El lunes antes de tomar el avión en Madrid les someten a toda la plantilla del Fuenlabrada y a toda la gente que viaja en la expedición a otro test PCR. El Fuenlabrada despega sin ningún positivo confirmado. De hecho hay jugadores que el sábado dan negativo, el domingo dan negativo en sangre y en PCR, es decir llevan tres negativos, se hacen un test nuevo, el cuarto, se suben al avión y cuando llegan La Coruña les dicen que en el cuarto test han dado positivo”, ha explicat Meana, qui ha afegit que “había algo en el Fuenlabrada que levantó las alarmas y por eso se les hace el domingo un test, el domingo otro test y el lunes, antes de viajar, un último test PCR”.

Finalment Meana ha explicat que no queda molt clar quan podrà jugar el partit el Fuenlabrada. “No van a estar para jugar en los próximos 10-12 días si tienen a seis jugadores con positivo ahora mismo y los que pueden salir en la tarde cuando conozcamos las pruebas a las que han sido sometidos esta mañana”, ha dit.

“Jo no tinc informació d’equips que hagin viatjat amb casos positius. De fet, hi ha el cas d’un equip a Rússia, el Krasnodar, que amb molts jugadors contagiats no van poder viatjar i van haver de portar el juvenil quan s’estaven jugant una plaça de Champions, i van perdre aquell partit per 10-1”, ha explicat Bruno Alemany.

“Em sembla molt sorprenent que l’equip hagi pogut viatjar havent passat els tests i que s’adonessin que eren positius quan arriben a destí. El famós protocol de la lliga, que fins aleshores havia funcionat prou bé, o com a mínim no ens havíem assabentat que havia fallat, ahir va ser un autèntic despropòsit i és una llàstima perquè arriba al final de la competició, quan la lliga ho havia fet tot de manera modèlica”, ha dit Santi Ovalle.

“Suposo que algú haurà de prendre decisions importants perquè no només el futbol queda afectat, sinó que és un tema de salut pública”, ha afirmat Adrià Soldevila.