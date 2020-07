Digitex irá a la huelga para impedir el ERE

Comisiones Obreras y UGT llaman a la huelga a la plantilla de Digitex como respuesta al Expediente de Regulación de Empleo que esta empresa de servicios telemáticos quiere llevar a cabo y que en Aranda afectaría al 13% de sus empleadas.

Tras la segunda reunión del periodo de consultas abierto en relación a esta medida, ambos sindicatos entienden que la dirección de la empresa “se pierde en excusas y en pretextos para tratar de justificar lo injustificable”, asegura en un comunicado que ha hecho público, donde denuncia que Digitex “pretende que la mala gestión de la empresa la pague la plantilla, que son quienes han contribuido únicamente a generar riqueza desde hace 17 años”. Desde UGT señalan que la dirección se podría haber acogido en su momento a un ERTE y no lo hizo, por lo que la medida que plantea ahora no tiene ningún sentido cuando en ningún momento ha bajado el volumen de trabajo, sino todo lo contrario. “En ningún momento ha bajado el volumen de llamadas, ni muchísimo menos; entonces no entendemos esta medida, cuando en su momento se podrían haber agarrado a un ERTE y no lo hicieron: hay algo que no cuadra”, expresa este sindicato.

UGT y CCOO dicen haber detectado errores en la documentación entregada, que califican de “imprecisa e incompleta”, con varias cuestiones que quedan sin clarificar. Por una parte, dicen que existen centros de trabajo donde se están haciendo contratos y ampliando jornadas, mientras se quiere justificar la necesidad objetiva de despedir. Por otro lado, la documentación informa de que las extinciones de contrato no se harán inmediatamente, sino que se aplazan hasta el 30 de septiembre, por lo que creen que se demuestra que el ERE no es necesario, lo que hace falta es producir. Dicen también que la empresa ha venido a hablar de cómo van a hacer el ERE, no de cómo poder evitarlo. “Tienen errores que hemos ido detectando, incluso errores que simplemente son sumas; no están correctos los datos y además no tienen en cuenta los beneficios y los datos positivos, únicamente están aportando la documentación que la empresa le conviene para realizar el ERE, que no tiene ningún sentido porque realmente la empresa sí que está teniendo un volumen de llamadas en los servicios que atendemos altos: en el Estado de Alarma han aumentado las llamadas y lo que necesitamos es reforzar personal no despedirlo”, comenta Vanessa Rodríguez, la representante de CCOO en el Comité de Empresa de Digitex Aranda.

Los sindicatos siguen denunciando la “nula voluntad de negociación” de la empresa, que entienden que dice muy poco de quienes deberían apostar por el empleo y por el negocio. Y añaden que “la solución que plantea Digitex a su problema es exterminar laboralmente a parte de la plantilla”.

Por eso CCOO y UGT pidieron en la reunión que el ERE fuera inmediatamente retirado por entender que es “sectario, arbitrario y no atiende ni a razones económicas, ni productivas, ni organizativas, ni humanas”. Ambos sindicatos han convocado paros parciales de dos horas por turno este jueves 23 de julio, aumentándolo a tres horas el viernes 24, para llegar a la huelga de 24 horas el 27 de julio y 3 de agosto.