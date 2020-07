Zaldibar Argitu y la oposición vuelven a pedir responsabilidades públicas por la gestión del vertedero

El portavoz de la plataforma Zaldibar Argitu, Jokin Bergara, ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'Hoy por Hoy Bilbao' para analizar las nuevas detenciones de ayer a tres directivos de la empresa Verter Recycling 2002, entidad privada responsable del vertedero.

Bergara se ha mostrado satisfecho con las detenciones pese a que estas se den tarde a su juicio. Sin embargo, desde la plataforma piden "responsabilidades públicas" más allá de las privadas. Concretamente, apuntan a Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente en funciones. La plataforma ha pedido que el consejero socialista no continúe en el cargo con la formación del nuevo Gobierno vasco.

Bergara no ha querido entrar a valorar las cuestiones judiciales, pero sí que se ha pronunciado sobre el comunicado que ha lanzado hoy la empresa Verter Recycling señalando a las detenciones como un acto ilegal. A la empresa le ha dicho que ellos no pueden hablar sobre legalidades porque "son los primeros que no ha cumplido la ley".

La oposición también exige responsabilidades

Mientras Bergara hablaba en Radio Bilbao, en Vitoria tenía lugar una reunión de la Diputación permanente del Parlamento Vasco en la que la oposición también se ha pronunciado sobre la situación del vertedero tras las tres detenciones de ayer.

Desde EH Bildu, Unai Urruzuno ha considerado que las detenciones no hacen sino confirmar que hay "indicios de graves delitos en la gestión del vertedero de Zaldibar". Urruzuno se preguntaba ante los medios "cómo es posible que haya podido ocurrir todo eso cuando el control y la verificación de lo que se hacía en el vertedero es responsabilidad absoluta del Gobierno Vasco" y ha afirmado que en Zaldibar se ha dado una "falta de control absoluta".

A las críticas de Bildu se han sumado Podemos y PP. Los morados, en boca de Jon Hernández, han adelantado harán "todo lo que esté en su mano" para que se aclare el papel de la administración y del Gobierno Vasco en lo que se refiere al control sobre Verter Recycling, por lo que cualquier iniciativa al respecto, como crear una comisión de investigación, les parece "positiva".

Por su parte, los populares se han mostrado a favor de una comisión de investigación. Carmelo Barrio ha criticado al Gobierno Vasco y ha insinuado que el Ejecutivo autonómico trata de "echar tierra sobre las responsabilidades políticas que existen en la gestión del vertedero".

Los detenidos comparecerán mañana ante la justicia



La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no ha querido pronunciarse sobre estas detenciones, pero sí ha adelantado que los detenidos comparecerán el jueves ante el juez.

Ayer la Ertzaintza dio a conocer la detención como un arresto que se produjo "por orden judicial" pero hoy se ha esclarecido que la detención responde exclusivamente a un operativo policial, aunque los detenidos pasarán a disposición judicial para declarar este jueves. A todo esto, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce llevan ya cinco meses y medio sepultados bajo los desechos del vertedero.