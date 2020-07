El Govern recibe 10.000 solicitudes de ayuda de autónomos en menos de una hora

En menos de una hora se han recibido 10.000 solicitudes en la convocatoria de ayudas para los autónomos de las islas hecha por el Govern en colaboración con los consells y 24 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Entre ellos los consistorios de Vila y Sant Josep.

El presupuesto es de 15 millones de euros, de los que el ejecutivo autonómico ha aportado 8 millones, el Consell de Ibiza 400.000 y el de Formentera otros 250.000 . También el Ayuntamiento de Ibiza participa con 400.000 euros. Serán en torno a 8.000 los beneficiarios en el archipiélago.

Desde el Govern aseguran que una vez que se revisen las peticiones se abrirá de nuevo el trámite telemático para que todas las islas y todos los municipios puedan beneficiarse por igual en función del reparto territorial establecido en la convocatoria. A Ibiza debe llegar un 14% del presupuesto total y a Formentera el 1,1%.

Vanessa Rosselló, directora general de Promoción Económica del Govern, deja claro que el cupo asignado a cada municipio está garantizado "y si hay autónomos que ahora han quedado fuera podrán volver a solicitar esta ayuda".

El importe en función de si los autónomos tienen personas contratadas. En caso de no tener, la aportación económica es de 2.000 euros y los que tengan empleados a su cuenta podrán recibir un máximo de 3.000 euros por solicitante.

Desde el ejecutivo aclaran que estas ayudas son compatibles con la prestación extraordinaria por cese de actividad del Gobierno y con haber hecho un ERTE.

Críticas de Ciudadanos y la Pimeef

La patronal Pimeef han manifestado su sorpresa e indignación por lo que ha ocurrido con este proceso de ayuda a los autónomos. Dicen que pese a que está previsto el reparto por islas y municipios la cita previa no ha considerado esta posibilidad y se han repartido estas citas de forma general .

Tanto en Ibiza como en Formentera se han recibido numerosas quejas.

La patronal también expresa su malestar y descontento por las ayudas del Ayuntamiento de Ibiza porque han constatado que muchos empresarios no pueden acceder "ya que los requisitos en este paquete son distintos al de otros ayuntamientos". Dicen que por ejemplo no se tiene en cuenta muchas fórmulas jurídicas que usan las empresas familiares. Y es que solo se apoyará a los autónomos individuales o a autónomos con trabajadores a su cargo pero no los que tengan sociedades.

Por su parte Ciudadanos en Vila ha denunciado la imposibilidad de solicitar estas ayudas para los autónomos del municipio que tienen una dotación de 1,4 millones porque el único criterio de orden de solicitud ha sido la cita previa. Algo que consideran "injusto y surrealista".

El concejal de la formación naranja en el Consistorio, Roberto Algaba, arremete contra el gobierno local "porque tendrían que haber anunciado a los interesados que tenían que estar preparados a primera hora como si fueran a adquirir una entrada para un concierto de los Rolling Stones".

Ciudadanos dice que no se puede tratar de esta manera a los vecinos de Vila.