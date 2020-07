Comienzan las protestas en Digitex ante el despido de 78 personas

Los 78 despidos que Comdata, la antigua Digitex, plantea para su sede en La Carolina ya tienen respuesta en forma de protesta por parte de los diferentes sindicatos que tienen representación en la compañía. Tal y como ha adelantado en 'Hoy por Hoy Jaén' el delegado sindical de Comisiones Obreras en la empresa a nivel nacional, Miguel Ángel Salazar, serán dos días de paros parciales y dos jornadas de huelga.

Los primeros paros comienzan este jueves, 23 de julio, y serán de dos horas en cada turno. Por la mañana de 10 a 12 del mediodía, por la tarde de seis a ocho y, de madrugada, de una a tres aunque éste último no afecta a la sede carolinense. Al día siguiente, la acción será similar pero durará una hora más en cada turno. Las huelgas llegarán el lunes 27, con una concentración en Jaén capital frente a la Subdelegación del Gobierno, y el lunes, 3 de agosto.

más despidos Comisiones Obreras teme que la empresa pueda llevar a cabo un segundo ERE en los próximos meses

Salazar asegura que la empresa "ha optado por la opción más dura" y le acusa de tener una doble estrategia ya que, mientras van despidiendo, también "están contratando y haciendo ampliaciones de jornada". Insiste en que es algo "disparatado" ya que los despidos no serán efectivos hasta el 30 de septiembre para cubrir las vacaciones según cree el sindicalista. Además, no descarta un segundo ERE en unos meses "para hacer lo que no pueden hacer ahora" ya que les han asegurado que "esto no resuelve los problemas económicos de la empresa".

Además, el representante de CCOO no tiene esperanzas de que de la firma cambie de postura en las próximas jornadas explicando que la dirección "no ha tenido ni una sola reunión con los representantes de los trabajadores antes de plantear un ERE tan agresivo". Afirma que se deberían haber puesto sobre la mesa "medidas menos traumáticas" antes de optar por echar a la calle a la gente.

Las cifras

Los despidos en la planta de la capital de las Nuevas Poblaciones alcanzan a las 78 personas de un total de 437 personas, esto es un 18% de la plantilla. Muchas de estas personas proceden, además de La Carolina, de localidades cercanas como Bailén, Vilches, Linares, Navas de San Juan y Baños de la Encina, entre otras localidades jienenses. Además, ocho de cada diez trabajadores son mujeres y la edad media se sitúa entre los 20 y 35 años, empleo muy joven que ahora podría terminar debido a la decisión de la empresa.

De hecho, hace unos días los alcaldes de las poblaciones afectadas se reunían con el objetivo de mostrar una postura común ante esta difícil situación. Desde entonces, se han llevado a cabo diferentes acciones como una moción en el pleno de la Diputación de Jaén así como el apoyo unánime de los grupos representados en el ayuntamiento linarense.