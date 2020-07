Diputación invertirá 3,8 millones de euros en 35 depuradoras de aguas residuales en Mágina, Cazorla y Segura

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, se ha reunido con una treintena de alcaldes/as de las comarcas de Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura para abordar las actuaciones que se van a llevar a cabo en las depuradoras de aguas residuales (EDAR) de estos municipios dentro de la convocatoria de proyectos singulares en entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, enmarcada en el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.

Esta intervención cuenta con una inversión de 2,9 millones de euros, a los que se sumarán 900.000 euros anunciados hoy por la Diputación para hacer frente a otras actuaciones necesarias en estos equipamientos de cara a su entrada en funcionamiento. “En total, serán 3,8 millones que van a facilitar la puesta en marcha de 35 depuradoras de 28 municipios”, ha subrayado Hidalgo.

“A la hora de redactar estos proyectos, hemos detectado actuaciones complementarias que no son susceptibles de incluirse en este programa de fondos europeos, por lo que la Diputación va a asumir esta inversión extraordinaria”, ha destacado el diputado provincial. El programa de economía baja en carbono implicará la sustitución en estas depuradoras de la mayoría de los equipos electromecánicos existentes por otros de mayor eficiencia, así como la instalación de paneles fotovoltaicos que supondrán un mayor ahorro energético.

Dentro de estas actuaciones adicionales se incluyen diferentes intervenciones imprescindibles para el funcionamiento de los equipamientos pero que no implican un ahorro energético, como intervenciones de obra civil o sustitución de elementos y piezas deterioradas.

EDAR Jódar

Hidalgo conocedor de la situación de la EDAR Jódar, explicaba los pormenores de la actuación, “… La EDAR de Jódar se ha tratado con especial interés, conocedores, desde la Diputación, de la seria problemática que tiene Jódar con su depuradora… La depuradora, canalizaciones y colectores fueron construidas, hace años, con fondos de la Junta de Andalucía, con corporaciones anteriores, de Izquierda Unida, tras haber realizado las tuberías y los colectores, decidieron cambiar la depuradora de sitio. Con lo cual, esa obra millonaria quedó, totalmente, en desuso. Y ese ha sido el problema que ha tenido Jódar durante los últimos años, unas obras en desuso por la mala ejecución de equipos de gobierno anteriores y el serio problema de no poder volver a pedirle fondos a la Junta de Andalucía, porque ya los había puesto…”.

El responsable del área de Servicios Municipales de Diputación Provincial, daba a conocer que incluso se ha ampliado el proyecto, inicialmente previsto, “… Confeccionamos un proyecto, inicial, de 150.000 euros, financiado con Fondos FEDER y esos fondos han sido completados con 98.000 euros más, aportados, exclusivamente, por la Diputación, con lo cual nos vamos al proyecto más ambicioso que se va a realizar en toda la provincia, y en total serán 250.000 euros, que se van a invertir en la EDAR Jódar. Que no solo la va a poner a funcionar, a lo largo del año próximo, es el objetivo, sino que también vamos a actuar en materia de eficiencia energética, instalando placas solares, equipos más eficientes, para que el consumo eléctrico sea menor y por tanto el coste de mantenimiento de estas instalaciones sea también menor… También se va a actuar en los colectores y en las tuberías. Esto, unido al importante esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Jódar, incluyendo otra parte del tramo de estas tuberías en las obras de PER (PFEA), también con recursos propios, va a permitir que, por fin, esta seria asignatura pendiente quede resuelta…”.

Con ello, explica Hidalgo, además de confirmar la apuesta, y respeto, por el medioambiente y su entorno, deje de pagar sanciones desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, precisamente por la no depuración de sus aguas residuales.

En cuanto a los plazos de ejecución, estos van a ser, prácticamente inmediatos, “… Hemos sido, especialmente, ágiles, en ese compromiso con Jódar, y la primera fase de obra, ya está el proyecto redactado, ya está la obra adjudicada, y esa primera fase va a comenzar, prácticamente, de manera inmediata, a lo largo del mes de agosto, pudiera ser que por el período vacacional se retrasase, pero para el mes de septiembre se van a ver ya trabajos en la propia depuradora, que se ejecuta por diputación, con fondos europeos…”.

Concluía Hidalgo, “… ¿Y por qué no se ha actuado antes? Pues porque una administración ya había puesto dinero, ese dinero no lo ejecuto bien, el ayuntamiento de entonces, y ya la Junta, que era la responsable, no ponía más dinero… Hemos podido conseguir que la Diputación se implique en la solución del problema, y esa va a ser la solución, donde se va a actuar sobre tres comarcas de la provincia…”.