Sergio Gómez al 'Què t'hi Jugues!': "Mi voluntad es quedarme en el Borussia, pero tengo que ser ambicioso"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb l’exfutbolista de les categories inferiors del Barça, Sergio Gómez, qui s’ha proclamat campió de Segona Divisió amb el Huesca. El Borussia Dortmund és el club actual del futbolista, que aquesta temporada ha jugat cedit al club aragonès. Al ‘Què t’hi Jugues!’ el futbolista ha parlat sobre el seu futur i ha dit que en principi ha de tornar a Dortmund. “Tengo ganas de volver a Alemania. Mi voluntad es quedarme en el Borussia, me gustaría quedarme allí, pero tengo que ser ambicioso y si no voy a tener los minutos que yo quiero, por ejemplo el Huesca no sería una mala opción”, ha dit.

Per altra banda, Sergio Gómez també ha afegit que “volver al Barça de momento es complicado, pero nunca se sabe. Yo tengo que estarle agradecido al Barça por los ocho años que estuve allí porque conmigo se portaron perfectamente y yo creo que con todos los jugadores se portan muy bien porque al final es el club que es y es uno de los más grandes del mundo y tienen una cantera donde se trabaja muy bien”.

Dilluns el Huesca es va proclamar campió de la Segona Divisió i Gómez ha explicat com va ser la celebració. “Celebramos el título de liga en el campo todos juntos y solo nos pudimos reunir los jugadores y el cuerpo técnico porque al final no te puedes juntar con más gente”, ha afirmat Gómez, qui també ha parlat sobre la polèmica en el Deportivo-Fuenlabrada. “Yo creo que lo que se hizo estuvo bien porque al final nosotros no teníamos ningún caso y se avisó cuando quedaban 50 minutos para empezar el partido. Yo creo que todos los equipos tenían que jugar y cuando se pueda, que se juegue el Deportivo-Fuenlabrada para que se resuelva como queda la situación en el play-off”, ha dit el futbolista del Huesca.

Al ‘Què t’hi Jugues!’ Sergio Gómez també ha parlat sobre futbolistes a qui coneix bé, com el jugador del Borussia Dortmund Jadon Sancho, amb qui va coincidir durant un any i mig. “Los números lo dicen, este año ha hecho 20 asistencias y 20 goles y yo creo que nadie lo ha hecho en toda Europa. Para mí son números de crack mundial”, ha dit. A més, també ha parlat sobre Juan Miranda, qui ha de tornar d’aquí a poc temps al Barça. “Yo le veo bastante bien. Los últimos partidos que ha jugado en el Schalke yo creo que ha rendido muy bien y creo que podría jugar perfectamente en el Barça”, ha afirmat.

Finalment el futbolista ha explicat que “en su día bastantes equipos de la Premier me quisieron, pero nunca tuve una oferta clara sobre la mesa. Yo creo que el equipo que más apostó fue el Dortmund y por eso tomé esta decisión”.