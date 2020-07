Els ajuntaments salven l'estiu dels alumnes vulnerables

El govern català s'ha compromès, el Parlament ho ha aprovat per unanimitat però de moment son els ajuntaments qui estan garantint que els infants vulnerables puguin fer almenys un àpat complert al dia. Un més després que s'hagi acabat el curs, la Generalitat encara no ha concretat el sistema per mantenir les 160.000 beques que es van articular en forma de targeta moneder el passat mes de març o per articular algun altre mecanisme alternatiu.

El conseller Josep Bargalló ha reiterat en diferents ocasions, al ple del parlament i també en comissió, que el govern té intenció de complir aquest compromís, malgrat és difícil trobar els diners i el mecanisme per fer-ho. Però alguns ajuntaments com el del Prat, asseguren que en reunions internes de treball, la Generalitat ja els ha dit que no comptin amb aquests diners. David Vicioso és tinent d'alcalde d'acció social i assegura que “ja ens van dir que no ho farien. No sé si al final trobaran alguna partida, però ens van dir que l’import era molt important i que no trobaven diners”.

Tots els ajuntaments consultats per SER Catalunya han establert mecanismes per atendre a aquests alumnes, becant-los perquè facin casals d’estiu a on a més de l’àpat del migdia, reben també atenció educativa i acompanyament emocional. I pels que, per raons diverses no van als casals, se’ls està ajudant a través dels programes de suficiència alimentaria amb que compten els propis ajuntaments. En el cas d’Esplugues de Llobregat, per exemple, la seva alcaldessa Pilar Diaz deia que s’ha organitzat per cobrir les necessitats d’aquests infants i les seves famílies “fins al setembre, quan reobrin les escoles”.

A Santa Coloma, els alumnes vulnerables tenen una beca que cobreix el 95 per cent del cost dels casals i comptem també amb la xarxa de centres oberts per atendre’ls. La seva regidora d’educació, Mireia González entén que els mecanismes dins de l’administració són rígids i que no és fàcil moure partides econòmiques però en aquest cas, creu que el govern català ha tingut temps de trobar la manera i els recursos. González subratlla que la Generalitat havia habilitat una partida pròpia de beques per a activitats d’estiu que no ha exhaurit perquè no eren compatibles amb les beques municipals, que es van repartir abans. Per tant, diu “es podria cobrir les necessitats d’alimentació amb aquests diners” i utilitzant un recurs, el de les targetes moneder que ja està a mans de les famílies.

L’ajuntament de l’Hospitalet xifra en 3000 els alumnes de la ciutat atesos als casals i un volum molt important de famílies que demanen ajut als serveis socials per fer front a les seves despeses bàsiques. El regidor d’educació creu que la Generalitat està demostrant “poca empatia amb la situació que es viu”. Jesús Husillos diu que “el nostre ajuntament, com la resta, hem fet molt d’esforç tot aquest temps. Quan es van repartir les targetes moneder, Educació es va negar a obrir els centres i vam haver d’articular un equip de voluntaris per fer arribar gairebé 7000 targetes als domicilis. Ja en aquell moment es podia haver organitzar millor i ara tinc la mateixa sensació. La gestió pública té moltes dificultats però qui te la competència és qui la té”.

El Govern va xifrar en 3 milions d'euros setmanals el cost de les targetes moneder que es van repartir arran del tancament de les escoles i que es van carregar també pel període de setmana santa, malgrat no és lectiu.