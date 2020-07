El poder de los datos para convertir Aranda en una ciudad inteligente

Avanzar en la conversión de Aranda en una smart city o una ciudad inteligente a la hora de tomar decisiones eficaces es el objetivo de un proyecto que acaba de adjudicar el ayuntamiento de Aranda para generar bases de datos relacionados con la villa que permitan obtener información precisa y en tiempo real sobre aspectos diversos de su funcionamiento y configuración.

Aunque las nuevas tecnologías son herramienta imprescindibles para recabar datos en esta labor hay otras fuentes tradicionales que también aportan información valiosa, ya que de lo que se trata en definitiva no es de contar con meras estadísticas, sino de disponer de datos que, interrelacionados y al servicio de un objetivo, permitan tomar decisiones más precisas que mejoren los servicios que se ofrecen a la ciudadanía o que ofrezcan mayor garantía de éxito a las iniciativas que se emprendan. Aunque todos los departamentos municipales pueden ser objeto de esta iniciativa de análisis de datos, los primeros pasos de este proyecto se van a centrar en el área empresarial, para tener una información más real de su situación e incluso de su evolución histórica para tomar decisiones ya no desde la mera percepción o suposición, sino sobre datos objetivos, como explica Ágata Rodríguez, técnico del departamento de Desarrollo e Innovación. “En sí misma la acumulación de datos no nos sirve para nada, pero si los cruzamos e interrelacionamos nos generan una serie de escenarios que nos permiten anticiparnos a situaciones, deseables o no. Dibujan escenarios reales y actuales sobre los que poder actuar”. Rodríguez indica que son varias las fuentes a las que se puede acudir para recabar esta información. “Hay datos que pueden ser captados por sensores tecnológicos o por bases de datos ya generadas que están en el mercado. En sí mismos no son nada pero los vamos a relacionar, haciéndonos las preguntas que nos interesan. Vamos a comenzar con los datos empresariales. Y a partir de ahí se van a proponer medidas que ya no estarán basadas en percepciones o suposiciones sino sobre datos reales y más exactos.”

El grado de digitalización de las empresas o comercios, la agrupación geográfica de determinados negocios en un área concreta, las tendencias que se repiten en el funcionamiento del tejido empresarial pueden ser algunos de los datos que podrían interesar al ayuntamiento para implementar medidas posteriores que potencien este sector, desde las infraestructuras que más necesitarían hasta los nichos de mercado hacia los que atraer nuevas empresas. El trabajo está apenas empezando, pero en un trimestre el ayuntamiento podría contar con los primeros análisis de datos sobre los que poder trabajar.

El primer paso que se está dando es la generación de herramientas y algoritmos que guíe la búsqueda y la interrelación de los datos que pueden ser más interesantes para los objetivos municipales.

CORTE “Estamos ‘cargando’ de datos el algoritmo, a los programadores, para ver cómo queremos las búsquedas, cómo queremos crear informes o mapas de ubicación, porque son herramientas muy visuales para que sea digerible.”

La empresa TECH Friendly ha sido la adjudicataria de estos trabajos de “análisis del territorio en tiempo real a través de un sistema de inteligencia competitiva”. La duración del proyecto es de doce meses y cobrarán por él cerca de 15.000 euros.