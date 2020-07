Que no se repita el drama de las residencias

La Coordinadora por la Sanidad Pública de Aranda y la Comarca pide a la Consejería de Sanidad que se coordine con los Servicios Sociales de la comunidad para garantizar la atención sanitaria en todas las residencias de ancianos, públicas y privadas. Es una de las cuestiones que representantes de este colectivo abordaron en una reciente reunión con el gerente regional de SACyL, Manuel Mitadiel, y con el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero.

La dramática situación que hemos vivido en las fases más críticas de la pandemia, el caos que se ha producido en muchos de estos centros y la alta mortandad registrada no debería repetirse, considera la portavoz, que dice que desde la Junta les aseguraron que tienen el proyecto de crear equipos que se encarguen de ello. “Tienen que, de alguna manera, trabajar para que la residencias den una mayor importancia al tema de la medicalización, porque las personas que están las residencias son personas con pluripatologíaa de base y que cualquier situación anormal como es esta una gripe puede hacer que todo se vaya un poco al garete, por eso pedimos que por favor se coordinaran con servicios sociales y ellos nos dijeron que lo estaban haciendo de alguna manera para lograr una regulación sanitaria dentro de las propias residencias”, explica Sofía Plaza.

En esta reunión, entre otras cosas, se abordó la necesidad de recuperar lo antes posible la atención presencial en Atención Primaria. Mitadiel reconoció que las consultas telefónicas han generado muchos problemas, por las deficiencias de la comunicación y porque es complicado este sistema en el caso de las personas de más avanzada edad, que necesitan tener delante a su médico para explicarle sus problemas. “Hay cosas que no va a cambiar, es decir a una persona que tiene 80 y tantos años y que está acostumbrado a que vaya a su médico al pueblo y me duele aquí no se lo va a hacer cambiar, aparte de que hay otro problema y es que muchas de las personas que hablan por teléfono tiene problemas auditivos por su avanzada edad, aparte de que las comunicaciones a veces son buenas y otras veces son menos buenas y está muy bien el tema del teléfono, yo no digo que tenga que ser así, por ejemplo es para poblaciones grandes, donde las comunicaciones son mejores”, comenta Plaza.

En este sentido, los responsables de SACyL le aseguraron a la Coordinadora que es una cuestión prioritaria recuperar la atención presencial en todos los consultorios. Para ello, están buscando una fórmula para programar las consultas que sea lo más efectiva posible, para evitar que los pacientes se presenten sin la correspondiente cita previa. “Se han encontrado que van a un pueblo y al ver entrar por el pueblo el coche del médico, se presentan 40 personas y yo no estoy justificando nada, pero también entiendo que sitios en los cuales llevan tres meses sin ver a su médico y a lo mejor han llamado tres veces por teléfono y no le han cogido el teléfono… porque yo personalmente he estado hasta 20 minutos al teléfono para pedir una cita”, se queja la portavoz.

Un llamamiento a la prudencia

En otro orden de cosas, la Coordinadora ha hecho un llamamiento público a la prudencia en la Ribera del Duero para evitar los temidos rebrotes. “El Covid está todavía conviviendo con nosotros, así que, por favor, medidas de seguridad, que nadie estamos exentos de cogerlo y ya estamos hartos de que en otras comunidades la gente se haya tomado las cosas un poquito a la ligera y ahora se están pagando las consecuencias, así que invitamos a respetar la distancia social, llevar la mascarilla, lavarnos las manos continuamente, el gel hidroalcohólico…”, insiste Sofía Plaza.