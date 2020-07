Lolo: "Lo importante era mantener al Real Oviedo en Segunda, estoy muy contento de haber pertenecido a él"

El Real Oviedo ya ha comunicado a su plantilla qué jugadores son los que cuentan para la temporada 2020/2021, y entre ellos no está el centrocampista Lolo González. El de Sanlúcar de Barrameda deja la disciplina azul tras dos temporadas y con la espinita de no haber sido tan importante como él desearía.

Lolo atendió a SER Deportivos Asturias para hacer balance de su etapa como jugador carbayón, en la que en primer lugar formó parte del Vetusta y ya en la actual campaña disputó 28 partidos con el primer equipo.

Escucha la entrevista a Lolo González.

"Lo principal para el Oviedo es que había un vestuario muy unido. Creo que como entidad, el club debería estar en Primera División. Este año se nos ha hecho duro en varios momentos. Ziganda nos pedía que estuviésemos tranquilos. Nos dio mucho orden táctico y ahí están los números", destacó.

"Lo importante era mantener al Real Oviedo en Segunda División. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club. Estoy contento por haber pertenecido al Real Oviedo", añadió el gaditano.

"No he sido el Lolo González que quería. Me gustaría que la gente tuviese la sensación del Lolo que se fue del filial. A todo el mundo le duelen las críticas, pero hay que convivir con ellas", explicó.

El futuro de Lolo no está en el Real Oviedo pero muy posiblemente sí lo esté en Segunda División, porque el entorno sabe del interés de dos equipos de la categoría. Además también cuenta con opciones de equipos importantes en Segunda B y el fútbol extranjero, pero pretende jugar en la categoría de plata.