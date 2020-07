La Universitat Jaume I, a través del Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat, ha iniciat la campanya «A la Universitat, en valencià: sense complexos!» per a promoure la matrícula en valencià, així com reforçar i fomentar l’ús d’aquesta llengua en l’àmbit universitari.

La campanya, realitzada pel Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI, té com a objectiu, d’una banda, promoure la matrícula en valencià i, d’una altra, reforçar l’actitud dels membres de la comunitat universitària que empren habitualment aquesta llengua animant amb el seu exemple a fer-la servir a aquelles persones que no l’usen habitualment. «A la Universitat, en valencià: sense complexos!» és el lema dels diversos vídeos en els quals es mostra com professorat, estudiantat, personal investigador i personal d’administració fan servir el valencià «sense complexos» en tots els àmbits de la vida universitària: per a fer classe, estudiar, investigar, per a l’ús en l’administració i per a relacionar-se amb el món.

«Tenim evidències científiques sobre els beneficis del coneixement i ús del valencià, atesa la seua contribució al multilingüisme social. Amb aquesta campanya, el que pretenem és promoure les actituds favorables envers la nostra llengua; mostrant-la al mateix nivell acadèmic que d’altres com el castellà», destaca la vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat, Pilar Safont. «Ens agradaria transmetre que no hem de tenir complexos a l’hora de fer-la servir, per exemple al fer classe, estudiar, investigar o per a l’ús en l’administració. En definitiva, voldríem contribuir des del nostre àmbit a garantir i protegir el bilingüisme de la ciutadania», afegeix la vicerectora.

Els vídeos han comptat amb la realització i producció del Servei de Comunicació i Publicacions i es publicaran en les xarxes socials de la Universitat de Youtube, Facebook, Instagram i Twitter.

Més informació: www.sensecomplexos.uji.es

CASTELLANO

La Universitat Jaume I lanza una campaña para fomentar el uso del valenciano entre la comunidad universitaria y potenciar la matrícula en esta lengua

La Universitat Jaume I, a través del Vicerrectorado de Promoción Lingüística e Igualdad, ha iniciado la campaña «A la Universitat, en valencià: sense complexos!» para promover la matrícula en valenciano, así como reforzar y fomentar el uso de esta lengua en el ámbito universitario.

La campaña, realizada por el Servicio de Lenguas y Terminología de la UJI, tiene como objetivo, por un lado, promover la matrícula en valenciano y, por otro, reforzar la actitud de los miembros de la comunidad universitaria que emplean habitualmente esta lengua animando con su ejemplo a usarla a aquellas personas que no la usan habitualmente. «A la Universitat, en valencià: sense complexos!» es el lema de los diversos videos en los que se muestra cómo profesorado, estudiantado, personal investigador y personal de administración usan el valenciano «sin complejos» en todos los ámbitos de la vida universitaria: para dar clase, estudiar, investigar, para su uso en la administración y para relacionarse con el mundo.

«Tenemos evidencias científicas sobre los beneficios del conocimiento y uso del valenciano, dada su contribución al multilingüismo social. Con esta campaña, lo que pretendemos es promover las actitudes favorables hacia nuestra lengua; mostrándola al mismo nivel académico que otras como el castellano», destaca la vicerrectora de Promoción Lingüística e Igualdad, Pilar Safont. «Nos gustaría transmitir que no tenemos que tener complejos a la hora de usarla, por ejemplo al dar clase, estudiar, investigar o para el uso en la administración. En definitiva, querríamos contribuir desde nuestro ámbito a garantizar y proteger el bilingüismo de la ciudadanía», añade la vicerrectora.

Los videos han contado con la realización y producción del Servicio de Comunicación y Publicaciones y se publicarán en las redes sociales de la Universidad de Youtube, Facebook, Instagram y Twitter.

Más información: www.sensecomplexos.uji.es