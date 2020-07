Márquez tiene el ok médico para correr en Jerez

Este fin de semana, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge por primera vez en la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo, el denominado "Gran Premio Red Bull de Andalucía".

Se trata de una cita histórica, ya que nunca antes desde la existencia del Campeonato del Mundo, se había denominado de esta forma una prueba celebrada en el Circuito de Jerez que siempre albergó de forma consecutiva desde 1987 el Gran Premio de España, salvo, el paréntesis de 1988 cuando la denominación "Gran Premio de España" recayó en el trazado madrileño del Jarama, mientras que las instalaciones jerezanas acogieron esa temporada el Gran Premio de Portugal. Será por tanto con este nuevo Gran Premio, 35 carreras del Campeonato del Mundo de Motociclismo celebradas consecutivamente en Jerez desde ese lejano año de 1987, fecha de inicio de este largo ciclo junto al Mundial de Velocidad.

Por tanto, los días 24, 25 y 26 de este mes de julio, Jerez marcará un antes y un después en la historia de este certamen, al ser el primer circuito del mundo que se enfrenta al reto de organizar en dos fines de semanas seguidos, dos grandes premios del calendario MotoGP en un año 2020, atípico, marcado por la crisis mundial del Covid 19 que ha llevado a los organizadores del certamen a concentrar la temporada en 13 carreras, con muchas sedes con doble prueba, caso de Jerez, Valencia, Aragón, Austria e Italia.

El Gran Premio de Andalucía deportivamente hablado, es borrón y cuenta nueva con respecto a lo acontecido el pasado fin de semana durante la disputa del GP de España. Y prueba de ello, es que los a priori descartados (Marc Márquez, Alex Rins y Cal Crutchlow) para participar este fin de semana debido a las lesiones que se produjeron durante el pasado Gran Premio, han tenido hoy el beneplácito de los servicios médicos del campeonato para tomar parte en el evento de este fin de semana por lo que la expectación es máxima y el interés vuelve a subir como la espuma. Marc Márquez, voló hoy desde Barcelona hasta Jerez adonde llegó a mediodía para ir directamente al hospital del circuito para pasar reconocimiento del que fue declarado apto para correr el fin de semana, al igual Alex Rins y Cal Crutchlow que también pasaron revisión y obtuvieron el visto bueno de los galenos. Por tanto, en la clase de MotoGP no hay bajas, y saldrán a pista todos los pilotos inscritos. En el caso de Márquez, según su propio equipo, optará por salir a probarse el sábado, dejando la jornada de mañana viernes para descansar y así contar con un día más de descanso. También Rins y Crutchlow comentaron en la rueda de prensa que tienen que probarse y valorar con su equipo lo que harán durante el fin de semana. Una cosa es salir a pista y otra será ver si las condiciones físicas en las que se encuentran les permiten cumplir sus objetivos particulares que a buen seguro estarán fijados en puntuar y así evitar un cero en el casillero aunque tratándose de estos pilotos es difícil pronosticar que harán durante la carrera del domingo….

En el día de hoy arrancaba mediáticamente el Gran Premio de Andalucia con la rueda de prensa oficial celebrada esta tarde en la que tomaron parte Fabio Qauartararo, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Jack Miller, Alex Rins, Cal Crutchlow y el piloto de Moto3, líder del mundial Albert Arenas.

"La victoria fue increíble, realmente no sentí una presión extra por haber ganado mi primera carrera. Tan pronto como gané me quité mucha presión de encima y esto es realmente positivo. Lo primero que hice tras ganar y todo el tema de fotos y demás, fue reunirme con mi equipo para ver donde podíamos mejorar para tratar este fin de semana de hacerlo lo mejor que podamos", señalaba el piloto de Yamaha Petronas Fabio Quartararo que se alegraba de la vuelta de los pilotos lesionados "es bastante impresionante que Alex, Marc and Cal estén de vuelta tan pronto y seguro que darán el máximo a pesar de sus lesiones, así que me alegro mucho por ellos de su vuelta a la pista". Por su parte, el piloto del equipo Yamaha oficial Maverick Viñales, declaraba "al final conseguimos 20 puntos que es muy bueno para nosotros pero este fin de semana tenemos otra prueba en Jerez y tenemos que mejorar aunque el "feeling" que siento es el mismo que el que tuve en el anterior gran premio, la atmósfera dentro del equipo es fantástica y bueno estoy deseando comenzar. Aquí en Jerez la mayoría de los pilotos tienen mucha experiencia al igual que los fabricantes después de completar muchas vueltas en los test, así que todo el mundo es rápido aquí de ahí que sea importante empezar desde los primeros puestos y tirar desde el principio para abrir hueco porque al final de carrera hay pilotos muy rápidos. Hay muchos fabricantes que pueden ganar la carrera, así que tenemos que mejorar pero estamos preparados para esta segunda carrera".

Por su parte, el piloto italiano Andrea Dovizioso que conseguía su primer pódium en Jerez declaraba: "Fue realmente duro el pasado fin de semana, especialmente la carrera, fue un derroche físico para mi desde el principio hasta el final por la lesión que arrastraba. Finalizar en el pódium fue realmente bueno para el campeonato, así que estoy contento por estar de nuevo en Jerez. Antes de la carrera debemos trabajar en algunos aspectos de la moto para mejorar y dar un paso adelante". Sobre su tan comentada renovación con la firma italiana no quiso soltar prendas "sobre el futuro nada ha cambiado, ahora estoy centrado en esta carrera y conseguir un buen resultado el domingo. Hay muchos pilotos rápidos detrás de mí y es en lo que me tengo que centrar".

El británico Cal Crutchlow, también operado esta semana de rotura de escafoides, presente hoy en Jerez en la rueda de prensa oficial donde explicó el parte de sus lesiones y su intención de probarse. "No me siento mal y veremos mañana que ocurre. Me probaré, seguro que no será fácil pero somos profesionales y hemos tomado esta decisión con la aprobación de los médicos. Otras cosa distinta será como me sentiré pilotando la moto, así que lo veré mañana por la mañana en los primeros entrenamientos". Un tanto de lo mismo le ocurre al español Alex Rins que si bien su lesión de hombro no ha necesitado pasar por quirófano, si ha realizado un tratamiento intensivo de recuperación para tratar de estar mañana presente en los libres donde se probará. "Decidí estar aquí para tratar de recuperarme para ver a mi equipo, mi moto y ver la carrera desde el box lo que era bastante extraño pero finalmente he pasado el examen tras verme los doctores y ya veré mañana encima de la moto como me siento. No estoy al 100%, aún tengo dolor, pero esto son las carreras y por supuesto si veo que siento mucho dolor y no me veo seguro al pilotar, pararé".

Por su parte, en Moto2, la victoria del pasado Gran Premio correspondió al italiano del equipo Sky VR46, Luca Marini que se había mostrado muy rápido durante todo el fin de semana y llega a Jerez posicionado en tercer lugar en el campeonato a 20 puntos del líder, el japonés Tetsuta Nagashima que gracias a su triunfo en Qatar y su segunda plaza el pasado fin de semana, lidera la categoría. "Estoy muy motivado de volver a Jerez donde hace menos de una semana conseguimos un buen resultado. Este fin de semana continuaremos trabajando duro para estar entre las posiciones top. Nuestro objetivo es poder luchar por la victoria en el Gran Premio de Andalucía y para ello daremos el 100%" señalaba el japonés.

En Moto3, continúa líder el español Albert Arenas tras vencer en Jerez al igual que hizo en el Gran Premio inaugural de Qatar. Esto le hace contar con una ventaja de 14 puntos con respecto al japonés Ai Ogura, que fue segundo el pasado fin de semana, y 30 con respecto al británico John Mcphee. El español del equipo Solunion Aspar Team señalaba al respecto hoy: "Estoy realmente feliz por la victoria del pasado fin de semana. Después de la victoria en Qatar y Jerez, por supuesto que tengo que saber manejar la situación pero es producto del trabajo día a día y me siento igual de bien que en Qatar donde hicimos un gran trabajo con el equipo y hacerlo de nuevo en Jerez fue increíble. Ahora me siento con confianza y más experiencia y esto es algo que hemos estado trabajando desde el año pasado en el que me lesioné al principio de temporada y no tuve la temporada que hubiera deseado pero aprendí mucho de aquella situación y tengo que sacar ventaja de todo eso que aprendí".

Por su parte, la Copa del Mundo de MotoE, también llevó a cabo durante la mañana su rueda de prensa pre-evento con algunos de los protagonistas del pasado fin de semana. Tras abrirse el telón de la temporada el pasado fin de semana, es el piloto brasileño Eric Granado quien lidera la general y comentaba lo siguiente: "Por supuesto empezamos de cero. Es un nuevo Gran Premio pero en la misma pista con entrenamientos libres, calificación y carrera y mi objetivo es tratar de ser tan competitivo como el fin de semana pasado. Nosotros mejoramos durante el fin de semana, pero el resto también lo hizo, todo el mundo ha aprendido con respecto a la pasada carrera, conoce mejor el circuito, incluido yo, así que trataré de trabajar junto a mi equipo en aquello en lo que podemos mejorar. Creo que será más difícil y tendremos que estar más concentrados para estar en el top durante la carrera, ese es mi objetivo". Por su parte, el actual campeón de la categoría Matteo Ferrari comentaba: "Estoy bastante contento con el fin de semana pasado. Mejoramos cada día. Evidentemente durante la carrera cometí un pequeño error en la primera vuelta pero traté de dar lo mejor el resto de la prueba. He estado pensando mucho esta semana porque debo mejorar mi estilo de pilotaje y el set up de la moto y ya veremos. Por su puesto mi objetivo es estar en el pódium y tratar también de ganar".

El mejor español en la general de esta categoría es Jordi Torres que es sexto con 10 puntos y comentaba en la rueda de prensa: "En esta categoría lo más importante es la carrera. Hay mucha diferencia entre los libres, también en la calificación y la carrera. Durante la carrera, los pilotos van más agresivos y algunos cuentan con más experiencia al llevar un año de rodaje, así que los "rookies" debemos aprender cómo manejar la situación en la primera vuelta o en la primera vuelta y media, tratar de tirar fuerte en esos momentos ya que tenemos unos muy buenos neumáticos. Son pocas vueltas pero es muy divertidas, las motos son muy similares y lo más importante de conseguir en estas motos es cambiar tu estilo de pilotaje para adaptarte a ellas y entender cómo llevarlas en las curvas, así como entender como Eric va tan rápido en las primeras vueltas".