Las secuelas de la covid tres meses después de superar el virus

Entre el 50 y el 60% de los pacientes contagiados por coronavirus no sufren ninguna secuela. Es el primer balance que se extrae de la consulta post covid puesta en marcha en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza que atiende a personas que han pasado la enfermedad y se les ha dado el alta.En cuanto al resto, la dificultad para respirar es la secuela que más se repite.

Esta consulta permite volver a ver a los pacientes 3 meses después de la alta para conocer su actual sitiuación. Se les realizan radiografias, serologias y analíticas.

José Miguel García, médico adjunto del Hospital Miguel Servet, es el encargado de esta consulta. "Nuestra valoración durante el ingreso era con el EPI puesto y eso dificulta la exploración". También se añaden las pruebas de radiología, "que aporta mucha información acerca de lo que ha pasado" y la serología "para ver si generaban anticuerpos" y además, "de forma voluntaria, se les sacan dos tubbos más de sangre para investigación" del Biobanco del Sistema de Salud de Aragón.

Entre los casos, han visto que prácticamente el 60% de los afectados no tienen ninguna secuela, no así en el resto que refieren ciertas dolencias. "Hay un porcentaje de pacientes que tienen dolores de cabeza fuertes, otros fatiga o disnea (dificultad para respirar), sobre todo con el esfuerzo; algunos en las radiografías se ve que tienen algo de fibrosis, también algún dolor articular".

Lo más habitual sigue siendo la disnea, "con una sensación subjetiva de falta de aire; que antes podía hacer un esfuerzo sin problemas y ahora les cuesta". Según García, "a los que tienen algunos de estos síntomas les ampliamos el estudio, con un escáner o una espirometría para medir la capacidad del sistema respiratorio".

No hay un patrón

Entre otros aspectos, lo que están comprobando es que la edad no es causa determinante para padecer más o menos secuelas. De hecho, no hay un patrón claro: "Estamos viendo gente de 80 años que se ha quedado sin síntomas y gente de 40 que te cuenta que tiene mucha fatiga". Así, "de momento, no tenemos una norma o una pauta clara de a quién le genera secuelas y a quién no", es decir, "no hay un patrón claro".

Anticuerpos

El estudio, además, permite valorar si se han generado anticuerpos. "El 100% de los que hemos visto han generado anticuerpos" pero es "curioso" que hay "dos tipos de anticuerpos" y "hemos visto que más del 80% tienen de los dos, uno definitivo y otro, digamos, temporal". Según explica García, "conviven los dos durante un tiempo, lo cual es menos frecuente que en otros virus".

Por eso, a futuro el objetivo es "repetir los anticuerpos entre este grupo de población cada 6 meses o cuando podamos para ver qué ha pasado porque sí que nos parece muy interesante" y saber "si la inmunidad es definitiva o al menos duradera durante un tiempo".